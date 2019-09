Il Massaggio & Bodywork TIB (MATIB) di Redazione MyPersonalTrainer

A cura del Dott. Giovanni Chetta

Conclusione

L'organismo umano funziona quindi come una rete integrata che unifica i vari organi e sistemi. I codici sono gli stessi e il substrato è comune a tutta la rete. Sia che siano i circuiti cerebrali, attivati da emozioni, pensieri, oppure i circuiti nervosi vegetativi, attivati da sollecitazioni o da feedback di organi o sistemi, sia che siano gli organi endocrini o immunitari, sia che siano tensioni meccaniche connettivali, tramite movimento e attivazione muscolare, a emettere messaggi, questi ultimi, nella loro parte fondamentale, verranno riconosciuti da tutte le componenti della rete. Il linguaggio è unico, il collegamento è integrato e a doppio senso di marcia.

E' evidente che l'approccio terapeutico può sfruttare questa possibilità di pluralità di ingressi alla “grande connessione”. Su questa base, infatti, gli interventi possono essere molteplici: educazione alimentare, farmacoterapia, terapie strumentali, psicoterapia, tecniche corporee, tecniche ergonomiche ecc. Compito dell'intervento terapeutico è quello di favorire il ripristino della fisiologica comunicazione equilibrata tra i sistemi.

Appare chiara l'importanza della ricerca ulteriore in questo campo. Lo stesso studio della biochimica non può più essere semplificato in sequenze lineari di reazioni chimico-fisiche ma occorre considerare l'habitat attivo e dinamico in cui la “chimica della vita” si svolge ossia quel materiale che i biochimici scartano purificando gli enzimi “solubili” e attraverso il quale i chirurghi si fanno strada nei loro interventi: il sistema connettivo. Per tale motivo il ruolo di coloro in grado di agire profondamente sul sistema miofasciale attraverso ad es. le tecniche manuali o di movimento assumono, alla luce di tali evidenze scientifiche, un ruolo di primaria importanza.

E' su questi principi che si fonda e si sviluppa il Massaggio & Bodywork TIB con l'obiettivo di concorrere a risultati di massima efficacia ossia in grado di rispondere al meglio all'evoluzione delle mutate esigenze e problematiche dell'uomo moderno.

La pratica, l'esperienza, il continuo studio, ricerca ed evoluzione a riguardo, così come nel campo biochimico, fisiologico, biomeccanico, posturologico, ergonomico tecnologico ecc. risultano, al solito, le indispensabili e preziose fondamenta e sorgenti propulsive di tutto ciò.

"Un massaggio per donare benessere a chi lo riceve e a chi lo esegue, grazie alla sapiente fusione fra moderne tecniche occidentali e antiche orientali, alla luce delle recenti scoperte della psiconeuro-endocrino-connettivo-immunologia" Giovanni Chetta.

MATIB risulta in realtà un programma all'interno del programma TIBodywork da me sviluppato con l'obiettivo di incontrare al meglio le mutate esigenze e problematiche dell'uomo di oggi (a livello preventivo, curativo e performativo) considerandone tutte le sorgenti di influenza. Tecniche Integrate di Benessere e discipline sinergicamente presenti nel programma TIBodywork sono: Massaggio & Bodywork TIB, Ginnastica Posturale TIB, posturologia, ergonomia, fisioterapia strumentale, educazione alimentare, tecniche di gestione dello stress e dei condizionamenti neuroassociativi (educazione mentale).

Il Dr. Giovanni Chetta è Alimentarista a indirizzo biochimico, Massofisioterapista, Posturologo Ergonomista (iscritto all'albo specialistico A.S.Bio.P.) e Master Practitioner in Programmazione Neuro-Linguistica. Ha inoltre conseguito, fra l'altro, il diploma in Massaggio Antistress e Massaggio Terapeutico presso la Scuola Europea di Medicina del Messaggio di Milano, fondata e diretta dal Dr. Giovanni Leanti La Rosa, di cui è stato per lungo tempo assistente e con il quale ancor oggi collabora.. E' ricercatore, in campo posturologico presso l'Università Charitè di Berlino. E' responsabile del reparto di Posturologia presso Residenza Villa Arcadia, Bareggio (MI) ed esercita stabilmente presso poliambulatori. Collabora con riviste e siti internet e conduce corsi su: massaggio, posturologia, ginnastica posturale, alimentazione. E' ideatore del metodo TIBodywork ed è presidente dell'associazione culturale-sportiva AssoTIB (Alfa/CSAIn/CONI).



Ulteriori pubblicazioni scientifiche: http://www.giovannichetta.it/pubblicazioni.html

ulteriori info sul metodo



www.tibodywork.info - www.giovannichetta.it

"L'arte della terapia manuale è antica. Ho in alta stima coloro che, generazione dopo generazione, mi succederanno e il cui lavoro contribuirà all'arte naturale del guarire", Ippocrate (435 a. C).

Bibliografia

Dr. Giovanni Chetta

11/11/2010

Arcore (MI), Italy

www.giovannichetta.it