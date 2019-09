A cura del Dott. Giovanni Chetta

Nel Massaggio e Bodywork TIB alle manualità del massaggio classico si aggiungono le seguenti:

Stretching P.N.F.

P.N.F. deriva “Proprioceptive Neuromuscolar Facilitation” che in italiano significa “Facilitazione Neuromuscolare Propriocettiva (F.N.P.)”. Tale metodo fu elaborato dal neurofisiologo americano Herman Kabat alla fine degli anni '40 come rieducazione neuromuscolare. L'allungamento muscolare eseguito è isometrico eccentrico ed è diviso in 4 fasi:

Si raggiunge il massimo allungamento del muscolo (o meglio del gruppo miofasciale) in modo graduale e lento. Si esegue una contrazione isometrica del gruppo muscolare per circa 15-20 secondi (ossia mantenendo sempre la posizione di massimo allungamento). Ciò consente, tramite l'attivazione degli organi muscolo-tendinei del Golgi (riflesso spinale miotatico inverso), un successivo ulteriore rilassamento, quindi allungamento del gruppo muscolare coinvolto. Si rilassa il gruppo muscolare per circa 5 secondi. Si allunga nuovamente il gruppo muscolare per almeno 30 secondi.

L'intero procedimento va ripetuto due o più volte.

Le ricerche hanno dimostrato che lo stretching passivo del tessuto miofasciale non è sufficiente ad attivare gli organi muscolo-tendinei del Golgi (Jami, 1992), la cui stimolazione avviene quindi solo quando il muscolo è attivamente contratto (Lederman, 1997). La ragione di ciò risiede nella disposizione in serie alle fibre muscolari degli organi del Golgi e dal fatto che l'elongazione miofasciale passiva risulta a carico della deformazione elastica delle fibre muscolari.