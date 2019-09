MASSAGGIO & BODYWORK T.I.B. massage & bodywork di massima efficacia per l'uomo di oggi di Redazione MyPersonalTrainer

A cura del Dott. Giovanni Chetta

Tutto nasce alla fine degli anni '90 quando lungo il mio cammino nel campo della salute, iniziato ufficialmente nella seconda metà degli anni '80, incontrai il Dr. Giovanni Leanti La Rosa. All'epoca egli aveva già sviluppato e praticava da ca. 20 anni una sua tecnica di massaggio, denominata "Massaggio Antistress". Mi accorsi subito che questa tecnica, vero e proprio mix creato ad arte del meglio di innumerevoli metodologie di trattamenti manuali, presentava enormi vantaggi rispetto alla classica massoterapia ed agli altri metodi di massaggio da me conosciuti. L'approfondita preparazione scientifica del Dr. Leanti nonchè la sua fortissima motivazione personale, derivata dal fatto che solo il massaggio lo aveva "salvato" da un crescendo di problematiche ansiogene che null'altra terapia (convenzionale e non) era riuscita a placare, avevano permesso tutto ciò.

Da allora mi sono adoperato prima ad apprendere nei minimi dettagli e "segreti" tale metodica, lavorando "gomito a gomito" col suo ideatore, e successivamente a svilupparne l'applicazione anche in ambiti diversi da quello delle tipiche problematiche da stress, quali masso-fisioterapico, sportivo e posturologico, trasferendone i preziosi vantaggi e peculiarità.

Sulle solide fondamenta già costruite e formate dai presupposti scientifici e dalla tecnica operativa, è così occorso integrare ancor più con tecniche osteopatiche, bodywork nonchè alcune del tutto originali, approfondendo e ricercando sinergicamente in materie come la posturologia, l'ergonomia, la programmazione neuro-linguistica la psiconeuro-endocrino-immunologia e, non certo ultime per importanza, le nuove conoscenze sul sistema connettivo.

Tenendo sempre ben presente l'insegnamento del Dr. Leanti La Rosa "Tutto è perfettibile", ciò che viene in questa pubblicazione descritto è così il frutto di dieci anni di ricerca nonchè pratica personale su svariate problematiche in più di 2.000 soggetti.