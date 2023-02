Rieducazione Vertebrale con il metodo Feldenkrais ®: cos'è?

Nelle Integrazioni funzionali , l'insegnante presta la sensibilità delle proprie mani e la propria consapevolezza motoria per aiutare la persona ad ampliare e riorganizzare quei movimenti abituali non soddisfacenti o che siano alterati da lesioni. Le mani guidano un dialogo di tipo non verbale.

L'allievo, guidato dalla voce dell'insegnante, esegue movimenti inusuali in modo lento e rilassante, ascoltando le sensazioni che li accompagnano. Come fanno i bambini quando imparano a muoversi, si esplorano le molteplici possibilità, si modificano gli schemi abituali e si ritrova l'intima saggezza del corpo.

Il metodo prende il nome da Moshe Feldenkrais , geniale studioso russo-israeliano appassionato di psicomotricità e rieducazione, che lo mise a punto per riabilitarsi da un incidente al ginocchio e, una volta guarito, pensò di diffondere i suoi benefici in tutto il mondo.

Nei gruppi di lavoro frequentati per molti mesi, sono stati applicati i princìpi del Metodo Feldenkrais®, abbinando e integrando, a secondo dei casi e in seguito ad una valutazione chinesiologica - posturale preliminare, sedute individuali con sedute di gruppo.

Nel lavoro sono esposti i princìpi metodologici seguiti sintetizzati nelle " sette regole d'oro " (piacere, respirazione, ascolto, lentezza, pause, comfort, organizzazione) e gli obiettivi intermedi necessari per il raggiungimento del benessere vertebrale : rilassamento, situazioni antalgiche , consapevolezza del corpo in situazione dinamica, educazione respiratoria, mobilizzazione vertebrale globale e segmentaria, tonificazione mirata ed educazione posturale dinamica.

L'idea di fondo è quella di creare un ponte tra una tecnica "non convenzionale" ed empirica come il Metodo Feldenkrais e un approccio, basato sulle evidenze scientifiche, alla cura della schiena.

I risultati dell'esperienza esposta verranno sistematizzati in un progetto di ricerca, ora in corso, sulla base delle evidenze scientifiche. Attualmente, nella stragrande maggioranza dei casi trattati con una certa continuità, sono emersi i seguenti risultati:

Conclusioni

L'esposizione dell'idea operativa e dell'esperienza effettuata evidenzia come sia possibile creare condizioni strutturali e metodologiche in cui le persone, in un clima favorevole e positivo, possano risolvere problemi a volte invalidanti come quelli della rachialgia e delle alterazioni posturali.

L'approccio esposto, con il taglio sistemico e psicomotorio del Metodo Feldenkrais, permette di:

Inserire il trattamento chinesiologico delle rachialgie in un quadro educativo ampio, in cui tutta la persona, e non solo la colonna vertebrale, sia l'obiettivo del lavoro;

Aumentare nel cliente, attraverso il movimento, la conoscenza di sé e del proprio atteggiamento posturale al fine di migliorarne l'efficienza;

Favorire un apprendimento intelligente ed autonomo nell'attività motoria;

Permettere l'integrazione delle acquisizioni nella quotidianità;

Favorire, in un clima di collaborazione multidisciplinare, il trattamento terapeutico.

A cura del Dottor Maurizio Cancenda