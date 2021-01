Il piede d'atleta è una patologia diffusa in tutto il Mondo e si riscontra più frequentemente negli adulti, negli anziani e nei soggetti di sesso maschile. Ad esserne colpiti, in particolare, sono le persone che indossano calze o scarpe realizzate con materiali non traspiranti. Il calore e l'umidità della zona agevolano, infatti, la proliferazione dei funghi causali. Anche l'abitudine a non asciugare bene i piedi o di lavarli troppo frequentemente, può predisporre alla tinea pedis; queste errate abitudini alterano, infatti, il pH della pelle, che naturalmente protegge dalle aggressioni esterne. Le docce pubbliche, le piscine e gli spogliatoi sono luoghi che possono favorire, soprattutto in estate, la diffusione della micosi ad altre persone.

La micosi del piede, come suggerisce il nome stesso, colpisce frequentemente gli atleti e chi frequenta centri sportivi pubblici con clima caldo-umido ( piscine , palestre , docce ecc.). La trasmissione della malattia avviene per contatto grazie a piccoli frammenti di pelle che si staccano dal malato e si disperdono nell'ambiente. Tale contagio può essere diretto, ma anche indiretto per esempio per presa di contatto con docce, pedane, pavimenti o altri oggetti utilizzati da persone colpite da micosi.

Più che una caratteristica tecnica esclusiva dei grandi campioni dello sport (come il nome stesso potrebbe far pensare) il piede d'atleta è una sgradevole insidia per i piedi di tutti gli sportivi, ma non solo.

Il piede d'atleta colpisce con maggiore facilità individui debilitati le cui difese immunitarie sono impreparate a contrastare l'infezione. Anche alcune patologie come AIDS , diabete , disfunzioni circolatorie e dermatiti , possono favorire l'insorgenza della malattia. Accanto a questi fattori endogeni se ne aggiungono altri detti esogeni o esterni, legati cioè a condizioni ambientali. I microrganismi che causano il piede d'atleta proliferano infatti in ambiente caldi ed umidi annidandosi in luoghi chiusi come le scarpe dello sportivo . Per questo motivo, il rischio di infezione aumenta considerevolmente qualora siano presenti uno o più dei seguenti fattori di rischio:

Se la patologia non viene trattata si possono formare tagli e sovrainfezioni batteriche . Questi microrganismi si nutrono, infatti, di cheratina , una sostanza che riveste e protegge non solo la cute ma anche unghie e capelli. Attaccando la cheratina che compone lo strato corneo (esterno) della cute i funghi responsabili del piede d'atleta aprono dunque la strada ad altri microrganismi provocando stati di infezione profonda.

I sintomi del piede d'atleta sono molteplici. Negli stadi iniziali, l'infezione interessa l'area compresa tra le dita del piede (in genere, fra terzo e quarto dito o fra quarto e quinto dito) e successivamente si può estendere alla pianta al dorso ed alle unghie con tendenza alla cronicità. Favoriti dal calore e dall'umidità conseguente all' eccessiva sudorazione i microrganismi responsabili dell'infezione si insidiano negli strati superficiali dell'epidermide dando origine ai sintomi caratteristici della patologia:

Trattamento

Per guarire dal piede d'atleta esistono trattamenti specifici a base di farmaci antimicotici sia ad uso topico (pomate, spray, polveri, unguenti ecc.), che sistemico (per bocca).

I primi - salvo rare eccezioni - possono essere acquistati senza ricetta medica e sono indicati in caso di infezioni superficiali senza complicanze.

Qualora tale trattamento fallisca, si presentino recidive o l'infezione sia particolarmente estesa, si passa al trattamento per via orale, sicuramente più efficace (guarigione nel giro di una/due settimane), ma non privo di effetti collaterali come nausea, vomito e cefalea.

Anche i trattamenti topici possono, in alcuni casi, provocare irritazioni locali e reazioni di ipersensibilità verso i loro componenti. Nell'utilizzo di questi prodotti è bene rispettare alcune regole per favorire la guarigione:

Lavare con cura ed asciugare la zona da trattare

Preferire le creme in caso di pelle macerata applicando piccole quantità fino al completo assorbimento del farmaco

Per evitare recidive, soprattutto in caso di ricomparsa dei sintomi, è bene applicare polveri antfungine a scarpe e calzini

Evitate di grattare eccessivamente la zona colpita poiché tale comportamento potrebbe ritardare la guarigione

La terapia topica richiede tempi di guarigione abbastanza lunghi (anche alcuni mesi) ed è bene prolungare il trattamento per almeno una settimana dopo la completa guarigione

Chiedete un parere al vostro medico di base o al farmacista di fiducia prima di giungere a diagnosi affrettate

In ogni caso, qualora i sintomi non regrediscano dopo un paio di settimane di trattamento topico è bene rivolgersi ad un medico, sia per confermare la diagnosi, sia per evitare il prolungamento delle cure che si rende necessario con i rimedi topici.

Tra i rimedi naturali ricordiamo infine il timo, la lavanda, la propoli e l'echinacea che contengono preziosi princìpi attivi con azione antisettica, disinfettante e purificante.

