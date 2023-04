Peso Ideale: Come Calcolarlo Velocemente

In questo breve articolo esporremo diverse formule per il calcolo del peso ideale; ma tratteremo, in realtà, ciò che si intende per peso fisiologico desiderabile.

Questo valore, nei soggetti adulti, sani e non atleti o bodybuilder, è compreso sempre nel range di BMI tra 18,5 e 24,9.

Al di sotto di questa fascia si parla di sottopeso, al di sopra di sovrappeso - dal 30,0 in poi di obesità, anche con vari livelli di gravità. Nell'immagine sottostante possiamo apprezzare una tabella che differenzia queste condizioni.

Il peso ideale non corrisponde necessariamente al peso che "vorremmo" leggere in bilancia.

Ricodiamo, quindi, che i numeri vanno considerati come tali e difficilmente un semplice valore potrà soddisfare chi - per varie ragioni, più o meno gravi - è insoddisfatto della propria immagine corporea.

Il risultato di queste operazioni matematiche, quindi empiriche, rappresenta il peso teorico secondo quanto elaborato da ogni autore preso in considerazione. Come potrete leggere, i vari risultati potranno differire in maniera anche significativa.

Attenzione! Si tenga a mente il margine di errore statistico, così come quello strumentale ed operatore dipendente che potrebbero celarsi dietro la tecnica e la metodologia di rilevamento.