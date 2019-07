Se le formule che includono altezza, peso ed età proposte sopra possono avere un elevato significato in campo medico e sociale, altrettanto non si può dire del settore sportivo. Per alcuni atleti o sportivi, anche non professionisti, come body builder, lottatori, sollevatori di pesi ecc, il peso forma è di gran lunga superiore a quello teorico mentre, per altri come ballerini, ciclisti e maratoneti, è fondamentalmente al di sotto dei valori standard.