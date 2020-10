Soluzioni Efficaci per Perdere Peso

Introduzione

Nonostante il livello di informazione collettiva sia in continuo miglioramento, c'è ancora chi sostiene – e chi ci crede – che sia possibile dimagrire tanti chili in pochi giorni.

Shutterstock

Questo perché, com'è ormai assodato, il potenziale metabolico di dimagrimento ha dei limiti biologici ben precisi. Peraltro subentra anche un limite psicologico molto importante che, nei vari tentativi dietetici, si abbassa progressivamente – chiaro segnale di ridotta compliance alla terapia.

Ma allora, come hanno fatto quelle persone che sostengono di aver perso 15 kg in due mesi? Sicuramente in parte dimagrendo, ma anche disidratandosi e perdendo una parte del proprio trofismo muscolare; queste due ultime conseguenze sono quindi una semplice illusione, anzi, un effetto collaterale che aumenta il rischio di recidiva (ripristino dei chili persi e talvolta in misura superiore).

Perdere peso infatti, non significa necessariamente dimagrire. Anzi, potremmo tranquillamente sostenere che nelle situazioni particolarmente sfavorevoli, nelle quali i chili persi sono costituiti in buona parte da masse muscolari e acqua, il dimagrimento è molto inferiore di quanto si creda. Questo perché il rapporto tra le masse corporee migliora di poco, nonostante il calo ponderale. Parallelamente si verifica uno stress fortissimo sia per la mente che per il corpo, che in genere non porta a nulla di buono.

Ma allora, come fare per dimagrire?

Per approfondire: