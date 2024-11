Perché quando mangio cioccolato mi fa male la testa?

*To Eat or Not to eat: A Review of the Relationship between Chocolate and Migraines - Magdalena Nowaczewska, Michał Wiciński, Wojciech Kaźmierczak, Henryk Kaźmierczak - Nutrients. 2020 Feb 26;12(3):608. doi: 10.3390/nu12030608.

Nelle prossime riche riporteremo i risultati di una revisione sistematica* che ha esaminato la relazione tra cioccolato ed emicrania , per verificare se l'evitamente di questo alimento possa essere realmente utile in alcuni pazienti.

Il cacao è noto per il suo contenuto in vari polifenoli (più abbondanti della maggior parte degli alimenti, persino del tè e del vino rosso ), in particolare flavonoidi , di una sottoclasse chiamata flavanoli ( epicatechina e procianidine oligomeriche), che sono biologicamente attivi e possono influenzare la salute umana. La loro densità è incisiva soprattutto nei fondente dal 90% in su.

Il cioccolato può essere classificato in: fondente, al latte e bianco (che non è cioccolato).

Perché il cioccolato potrebbe scatenare il mal di testa?

Il cioccolato è l'alimento che, più comunemente, viene segnalato dalle persone che soffrono di emicrania come fattore alimentare scatenante mal di testa, ed è stato epidemiologicamente correlato ad esso. Classicamente, a questa fetta di popolazione, i medici sconsigliano di consumarlo.

Martin et al., in una revisione del ruolo della dieta nella prevenzione del mal di testa, hanno scoperto che il cioccolato è stato auto-riferito come un fattore precipitante per l'emicrania nel 2%-22% dei malati di emicrania. Possono esistere delle variazioni geografiche in questa deduzione, poiché nessuno dei pazienti tra i gruppi di indagine giapponesi e indiani ha segnalato il consumo di cioccolato come potenziale fattore scatenante dell'emicrania.

L'unica possibile spiegazione riguarda l'azione dei flavanoli, che potrebbero stimolare l'attività dell'eNOS (Ossido nitrico sintasi), portando a una maggiore generazione di NO (ossido nitrico), che può portare a vasodilatazione anche cerebrale. Tuttavia, il ruolo della vasodilatazione nelle emicranie non è chiaro, e recenti scoperte ne mettono in discussione l'effetto. Ci sono anche alcune ambiguità riguardo all'influenza del cioccolato sulla produzione di NO.

Un altro possibile collegamento tra cioccolato e attacco di mal di testa è la serotonina. Le concentrazioni di questo neurotrasmettitore aumentano durante gli attacchi di emicrania. Teoricamente, è possibile che, aumentando il livello di serotonina, il consumo di cioccolato possa indurre un attacco di emicrania. Tuttavia, gli studi esistenti non hanno confermato questa teoria.

Anche la feniletilammina è segnalata come un neurotrasmettitore potenzialmente responsabile del mal di testa di tipo emicranico in individui suscettibili. In uno studio sugli animali, ha prodotto aumenti significativi del flusso cerebrale e del consumo di ossigeno cerebrale durante i primi 40 minuti di infusione. Al contrario, un'ulteriore concentrazione aumentata di feniletilammina ha ristretto il flusso sanguigno cerebrale del 285, producendo un modello di eventi vascolari simili a quelli osservati nelle emicranie.