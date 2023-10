Perché il gatto scappa di casa? A volte scompare solo per qualche ora, altre per giorni, facendoti preoccupare tantissimo. Dunque la domanda è lecita: perché il gatto scappa da casa? Comprendere le motivazioni dietro al comportamento del tuo micio (e il linguaggio del gatto) infatti potrebbe rivelarsi molto utile per evitare che si allontani ancora e rafforzare il vostro rapporto di fiducia.

Perché il gatto scappa di casa? Cause È in calore;

Ha un forte istinto predatorio;

È territoriale;

È incinta;

È stressato;

Qualcosa l'ha spaventato;

È malato.

È in calore L'istinto di riproduzione è particolarmente forte nei gatti non castrati. Se il tuo micio è in calore potrebbe scappare di casa per cercare delle femmine. Questo comportamento è particolarmente comune in alcuni periodi in cui il gatto manifesta una necessità e voglia di trascorrere molto tempo all'aperto. Nei felini domestici infatti i sensi sono particolarmente sviluppati e divengono ancora più acuti nel periodo della riproduzione. In questo caso il tuo micio potrebbe allontanarsi e sparire per diversi giorni, attirato dall'odore di possibili compagne.

Ha un forte istinto predatorio L'istinto predatorio è innato nei gatti e in alcuni è predominante. Il tuo micio d'altronde, nonostante viva in casa, discenda dai gatti selvatici che erano abili predatori. Questo fortissimo istinto tende a spingere il gatto a scappare di casa per rincorrere delle prede, seguendo la propria natura innata. Non darti delle colpe: accade anche nei casi in cui il gatto riceve abbastanza cibo!

È territoriale Solitamente il gatto trascorre il tempo nel suo territorio, che potrebbe essere il giardino o la casa. Se si sente sicuro e a proprio agio punterà ad espandere questo "dominio", esplorando l'area nelle vicinanze. Potrebbe quindi avventurarsi nel giardino del vicino o dall'altra parte della strada per scoprire cosa c'è. I gatti d'altronde sono animali molto territoriali che tendono a difendere il territorio dall'arrivo di altri gatti, arrivando anche a lottare per difendere il proprio dominio. Un discorso diverso va fatto se ti sei trasferito da poco: se il gatto scappa di casa potrebbe essere alla ricerca del vecchio territorio.

È incinta Per quanto riguarda le femmine, il gatto scappa di casa spesso quando è incinta. Ciò succede quando l'animale reputa che il territorio in cui si trova non è abbastanza sicuro e tranquillo, magari a causa della presenza di cani oppure di bambini che giocano o gridano. Se il tuo micio è incinta infatti proverà a trovare un luogo che sia privato e sicuro in cui rifugiarsi per poter partorire e prendersi cura dei suoi cuccioli.

È stressato I gatti sono animali abitudinari che non amano i cambiamenti e adorano la routine. Negli esemplari più sensibili anche dei piccoli mutamenti possono rappresentare un motivo di stress. Pensiamo ad esempio a un trasferimento, all'arrivo di un nuovo membro in famiglia o a una ristrutturazione che implica la presenza di operai in casa. Queste situazioni potrebbero spingere il micio a cercare altrove un rifugio per sfuggire ad ansia e stress.

Qualcosa l’ha spaventato Se il gatto viene spaventato da qualcosa o da qualcuno la sua reazione sarà quella di fuggire oppure di lottare. Nei casi in cui prevale la prima opzione il gatto scapperà da casa andandosi a nascondere in un luogo che considera sicuro. In questi casi, proprio per via della paura, potrebbe arrivare a smarrirsi e scomparire per diversi giorni.

È malato I felini domestici quando sono malati preferiscono allontanarsi e ritirarsi in un posto che sia tranquillo e isolato in cui nessuno possa disturbarli. Le opzioni in questo caso sono diverse. Il gatto potrebbe tornare spontaneamente a casa, se ferito o malato, quando non si sentirà più vulnerabile. Se invece sta per morire potrebbe rifugiarsi i un posto tranquillo per non fare – purtroppo - più ritorno a casa.

Dopo quanto tempo un gatto torna a casa Solitamente quando il gatto si allontana da casa perché in calore oppure perché sta esplorando il territorio, tornerà entro pochi giorni. Al massimo dopo tre o quattro giorni tornerà alla sua abitazione per farsi coccolare da te.

Come fanno i gatti a ritrovare la strada di casa Solitamente i gatti, proprio come i cani, si orientano seguendo dei riferimenti geografici precisi che gli consentono di trovare la strada verso casa. In particolare la ricerca olfattiva consente al micio di seguire degli odori che reputa familiari.

Come ritrovare un gatto smarrito Comincia subito la ricerca del tuo gatto;

Inizia le ricerche dall'esterno di casa;

Compila una lista con i motivi che potrebbero aver spinto il gatto ad allontanarsi;

Chiama il gatto in giro usando il suo nome;

Chiedi ai vicini e agli amici di darti una mano nelle ricerche;

Metti annunci di scomparsa su gruppi Facebook di quartiere;

Esplora il territorio vecchio del tuo gatto.