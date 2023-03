Grazie a queste caratteristiche, i pattini in linea possono costituire una soluzione adatta ad un pubblico variegato, che va dal principiante all'esperto. Consentono di bruciare calorie svolgendo un'attività all'aria aperta , un po' come il running .

I pattini in linea sono una variante dei classici pattini a rotelle: si differenziano da questi ultimi per la disposizione degli assi delle ruote , che sono allineati (da qui il nome "pattini in linea") invece che essere disposti a due a due. La seconda differenza più vistosa è che i pattini in linea, al contrario di quelli a rotelle, adottano normalmente una disposizione posteriore per il freno . Queste caratteristiche conferiscono ai pattini in linea una serie di specificità che li rendono diversi e, per alcuni aspetti, più apprezzati rispetto ai pattini a rotelle tradizionali.

Ciò premesso, per facilitarvi nella scelta, i nostri esperti hanno selezionato alcuni modelli che si fanno apprezzare per un rapporto qualità/prezzo interessante e un elevato gradimento degli acquirenti. Passeremo in rassegna pro e contro di modelli di pattini in linea delle diverse fasce di prezzo di marche diverse da Rollerblade (per esempio, Roces e Fila), marca con cui vengono chiamati spessi questi tipi di pattini. Se, invece, siete orientati ad acquistare un modello di marca Rollerblade, vi rimandiamo all'apposita guida ai migliori Rollerblade .

Il primo criterio per indirizzarsi nella scelta sta nel determinare se si ricada nella categoria dei principianti o degli utenti esperti , nonché del tipo di utilizzo che si vuole fare dei pattini in linea.

I migliori pattini in linea per incominciare

Se siete principianti, ecco quali sono i modelli che vi consigliamo per affacciarvi sul mondo dei pattini in linea.

Roces Icon

Uno dei pattini in linea che va per la maggiore tra i modelli "basic" è il Roces Icon. Un modello caratterizzato da ottima scorrevolezza, comodità e buona qualità dei materiali: disponibile sia per donna che per uomo. Questo modello, dotato di scafo in polipropilene HQ rinforzato con fibra di vetro, ha ruote da 80mm, cuscinetti ABEC 5 e distanziatori in alluminio. Disponibile sia per donna che per uomo, ha una chiusura con leva memory. La scarpetta calza facilmente grazie all'EES (Easy Entry System) e al PAP (Progressive Anatomical Padding). Questo modello di pattini in linea si fa apprezzare soprattutto per la velocità e la fluidità di movimento che è in grado di esprimere. Si tratta di un modello ideale per i principianti: questi pattini li possono accompagnare con sicurezza nel tempo, in tutti i passaggi verso livelli di abilità superiori. Un ottimo compromesso tra comfort e prestazioni.

Pattini in linea Prime Pro

Un modello di pattini in linea che si fa apprezzare per la stabilità, la comodità di calzata e la durata nel tempo. I pattini Prime Pro sono caratterizzati da cuscinetti in carbonio ABEC9 di alta qualità, sono molto resistenti e consentono una guida veloce e sicura. I lacci, il velcro e la fibbia a due sezioni permettono un perfetto posizionamento del piede nella scarpa. La struttura si adatta perfettamente, permettendo di realizzare "tricks" in modo sicuro. Il modello possiede inoltre un guscio rigido con un inserto sagomato, per una maggiore stabilità durante l'attività. Le ruote sono realizzate con materiali di buona qualità, garantendo fluidità di movimento ma anche durata nel tempo.

FILA X-One

Un modello di pattini in linea unisex, che coniuga ottime prestazioni con un buon comfort. Questi pattini del marchio FILA possono essere considerati dei modelli che spiccano per velocità, maneggevolezza, leggerezza e precisione nel controllo. Lo scafo injection è stato studiato per aumentare le prestazioni, la stabilità e la durata di vita, nonostante la sua grande leggerezza. La scarpa interna, con la sua vestibilità morbida e sportiva, garantisce comfort e tecnica. Questo modello è dotato di ammortizzazione nella zona del tallone e slider estremi per la protezione della maggior parte delle zone dello scafo soggette a sollecitazioni. Chiusura regolabile, guida a basso profilo e ruote da 76 mm - per una maggiore manovrabilità e controllo - completano il quadro di questo ottimo modello.

Hikole Pattini in Linea

Ecco anche un'alternativa economica, ideale per chi vuole provare a pattinare in linea. Si tratta di un modello con ruote da 80 mm che si fa apprezzare per la comodità della calzata e la facilità con cui si regola la chiusura (a fibbia e con cinturino). La fodera imbottita migliora il comfort e la traspirabilità. Il prezzo è tra i più contenuti che si possano trovare.