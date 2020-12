Cosa Sono e Cosa Contengono YOVIS Caps, Stick e Flaconcini sono integratori alimentari a base di fermenti lattici vivi concentrati. Nel dettaglio, si tratta di integratori alimentari caratterizzati da un mix di bifidobatteri, streptococchi e lattobacilli: fermenti lattici vivi ad azione probiotica, appartenenti ai ceppi tra i più studiati e documentati in letteratura scientifica. La loro attività probiotica favorisce l'equilibrio della flora batterica intestinale che può risultare alterata. Sono senza lattosio e senza glutine. Conservazione fuori dal frigorifero. Possono essere assunti in gravidanza e durante l'allattamento.

YOVIS Caps YOVIS Caps è unico perché contiene un'elevata concentrazione di cellule vive: non meno di 50 miliardi per capsula. Redazione I fermenti lattici contenuti in YOVIS Caps, una volta arrivati nell'intestino, sono in grado di aiutare la flora batterica endogena a riequilibrarsi. Formato Confezione da 10 Caps, 0,7 g per capsula. Modalità d'uso Assumere la capsula con dell'acqua. Assunzione Si consiglia l'assunzione di 1 capsula YOVIS Caps al giorno, preferibilmente lontano dai pasti. In caso di terapia antibiotica assumere ad alcune ore di distanza dal farmaco. Avvertenze Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Conservazione Conservare YOVIS Caps in luogo fresco e asciutto. Non conservare in frigorifero. Composizione CONTENUTI MEDI Per dose (1 capsula) Streptococcus thermophilus Z57 (LGM P-21908) 50 x 10⁹ cellule vive Lactobacillus acidophilus LA1 (LMG P-21904) Bifidobacterium breve Bbr8 (LMG P-17501) Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bi1 (LMG P-17502) Dove Acquistare YOVIS Caps è disponibile presso farmacie, parafarmacie e corner della grande distribuzione. Prezzo al pubblico suggerito € 14,50.

YOVIS Stick YOVIS Stick è unico perché contiene un'elevata concentrazione di cellule vive: non meno di 50 miliardi per bustina orosolubile. Redazione I fermenti lattici contenuti in YOVIS Stick, una volta arrivati nell'intestino, sono in grado di aiutare la flora batterica endogena a riequilibrarsi. Formato Confezione da 10 Bustine orosolubili. 1,5 g per bustina. Modalità d'uso Si scioglie versando il contenuto della bustina direttamente in bocca, senza acqua. Assunzione Si consiglia l'assunzione di 1 bustina orosolubile YOVIS Stick al giorno, preferibilmente lontano dai pasti. In caso di terapia antibiotica assumere ad alcune ore di distanza dal farmaco. Avvertenze Non superare la dose giornaliera raccomandata. Tenere fuori dalla portata dei bambini al di sotto dei 3 anni di età. Gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata ed equilibrata e di un sano stile di vita. Conservazione Conservare YOVIS Stick in luogo fresco e asciutto. Non conservare in frigorifero. Composizione CONTENUTI MEDI Per dose (1 bustina) Streptococcus thermophilus Z57 (LGM P-21908) 50 x 10⁹ cellule vive Lactobacillus acidophilus LA1 (LMG P-21904) Bifidobacterium breve Bbr8 (LMG P-17501) Bifidobacterium animalis ssp. lactis Bi1 (LMG P-17502) Dove Acquistare YOVIS Stick è disponibile presso farmacie, parafarmacie e corner della grande distribuzione. Prezzo al pubblico suggerito € 14,50.