La detersione nasale è una pratica sempre più diffusa tra le mura domestiche, non solo in caso di fastidiosi eventi di congestione fisica ma anche per una mera azione detergente, utile dal momento che soprattutto nelle grandi città si respira parte dell'inquinamento e la sporcizia che entra nel naso innesca una reazione infiammatoria .

Lo spray nasale è un preparato a base di prodotti naturali o di origine chimica, che restringono i vasi sanguigni congestionati per varie cause quali ad esempio raffreddori, riniti allergiche o sinusiti . Gli spray nasali riducono l'infiammazione delle mucose e vanno spruzzati direttamente nelle narici, dando subito una sensazione di sollievo e apertura per un respiro più libero.

Il loro utilizzo, però, andrebbe limitato a un periodo non superiore ai 7-10 giorni. Si consiglia di consultare sempre il parere di un medico, in quanto l'uso prolungato di questi prodotti può provocare un effetto contrario, causando patologie o danni alla mucosa nasale.

L'assunzione del preparato attraverso lo spray è consigliata sia per un pubblico di adulti che di bambini, in quanto si tratta di un prodotto facilmente reperibile, comodo e facile da usare: si può portare sempre con sé e quindi non si deve ricorrere a siringhe, fiale, ampolle o altre apparecchiature per l'irrigazione nasale o la somministrazione di farmaci.

Esistono in commercio una lunga serie di spray nasali, che in primo luogo si differenziano per i loro principi attivi , che vanno dall'acqua di mare alle erbe medicinali .

Questo spray nasale ipertonico è ideale per decongestionare il naso in caso di raffreddore, rinite , sinusite , rinofaringite, allergie . i miglioramenti si notano sin dai primi minuti, con sollievo del dolore della mucosa nasale, diminuzione dei sintomi del raffreddore , idratazione e umidificazione delle fosse nasali. Formula 100% di origine naturale: acqua di mare ipertonica, acqua floreale di rosmarino biologico e oli essenziali . Contiene anche estratti di propoli e di echinacea . Adulti: 2 applicazioni per narice (massimo 5 volte al giorno). Bambini (3 anni): 1 applicazione per narice (massimo 5 volte/giorno).

Grazie alla formula ipertonica con una concentrazione di sali superiore a quella delle cellule nasali, Physiomer Iper consente di drenare i fluidi in eccesso dovuti all'infiammazione dalle mucose nasali, e di fornire un effetto decongestionante per effetto osmotico . In caso di congestioni nasali dovute a raffreddore, rinosinusiti o riniti allergiche, riduce la congestione nasale , drenando i fluidi in eccesso dalle mucose, fluidifica ed elimina le secrezioni, favorisce l'azione dei farmaci topici e ne limita l'utilizzo. In caso di disagi nasali cronici, elimina polvere, allergeni, agenti infettivi e patogeni, riduce il prurito e le irritazioni nasali e mantiene la mucosa nasale idratata e la aiuta a ripristinare la sua funzione protettiva.

Acqua di Sirmione è un'acqua termale sulfurea salsobromoiodica, che grazie alle sue proprietà idrata e libera il naso chiuso ed aiuta contro le infezioni nasali eliminando virus e batteri . Con la sua formulazione 100% naturale, Acqua di Sirmione svolge 4 azioni: scioglie il muco , libera il naso, elimina virus e batteri ed idrata le mucose nasali. E' utile per liberare il naso chiuso combattendo l'irritazione della mucosa nasale ed eliminando virus e batteri. Il dosaggio dell'Acqua di Sirmione in aerosolterapia è 15 ml (pari al contenuto di un flaconcino) mentre mediante erogatore spray è consigliato fare dai 5 ai 10 spruzzi per narice. Confezione da 6 flaconcini.

Spray nasali: i 5 migliori per i bambini

Anche per i più piccoli, è disponibile per l'acquisto una vasta gamma di spray nasali decongestionanti e con funzione di pulizia delle mucose, cos che possano funzionare al meglio. Ecco quelli più amati tra coloro che li hanno acquistati online:

Care For You Spray Nasale Baby

Care For You Spray Nasale Baby è una soluzione isotonica che contiene gli oligoelementi naturali dell'acqua di mare. Se usato quotidianamente aiuta a liberare con delicatezza le fosse nasali. Utilizzabile in qualsiasi posizione, lo spray nebulizzato ben si presta anche al lavaggio nasale bambini dinamico per una migliore igiene del naso del tuo bambino, grazie anche all'erogatore appositamente studiato per garantire un'igiene nasale senza pericoli. Lo spray è indicato per l'igiene quotidiana del naso di bambini e neonati a partire da due mesi. Inoltre favorisce nel bambino una maggiore pervietà delle narici aiutando la regolarizzazione della respirazione e conseguentemente assicura un sonno tranquillo e facilita la poppata nei lattanti.

Physiomer Baby Spray Nasale Decongestionante

Lo spray nebulizzato Baby di Physiomer è la soluzione a base d'ingredienti naturali adatta per decongestionare il nasino dei neonati. La sua particolare composizione, clinicamente testata, con acqua di mare ipertonica pura al 100%, non comporta effetti collaterali, è ultra delicata sulla mucosa e fluidifica le secrezioni mucose in eccesso, liberando il naso. Inoltre, grazie alle proprietà idratanti del siero di mare, i condotti nasali si mantengono umidi, impedendo la secchezza e prevenendo la loro chiusura. Questo facilita la respirazione dei piccolini prevenendo fastidiose infezioni secondarie e otite. La linea Baby di Physiomer è adatta ai neonati fin dalla nascita. Il beccuccio comfort è stato appositamente disegnato per il nasino dei più piccini, risultando morbido e stretto.

Otosan Nasal Spray Baby

Otosan Nasal Spray Baby decongestiona delicatamente il naso chiuso grazie a un pool di ingredienti di origine vegetale, la cui formulazione delicata ne fa un prodotto indicato in età pediatrica. Privo di vasocostrittori e senza gas propellenti, può essere utilizzato anche per uso prolungato come trattamento coadiuvante in caso di: raffreddori stagionali o allergici; sinusite e congestione nasale; secchezza ed irritazione della mucosa. Agisce localmente favorendo l'espulsione del muco in eccesso, aiutando a ridurre la congestione nasale e la flogosi. Inoltre idrata e protegge la mucosa irritata, inducendo un rapido sollievo. La sua formulazione muco-adesiva permette un rilascio graduale del prodotto, rendendo così sufficiente una sola nebulizzazione per narice. L'erogatore sottile e anatomico permette una nebulizzazione a ventaglio, appositamente studiata per l'uso nei bambini.

