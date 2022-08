Punture di insetti e meduse: i migliori rimedi disponibili online

Punture di insetti, meduse, vespe & co: che rimedio scegliere? Zanzare, vespe, ragni e zecche. Ma anche meduse, tafani, api, calabroni... In estate diventa più facile - complice anche la vita più rivolta all'outdoor, al mare e all'aria aperta - essere esposti a punture di insetti o a morsi di animali. Per ovviare a questi problemi, per i quali è sempre consigliabile tener presente il parere di un medico, specie in caso di post-eventi con qualche tipo di complicazione, esistono in commercio molti preparati pensati proprio per lenire i fastidi post-puntura, ma anche per prevenirli. Tali rimedi si presentano nelle forme più disparate, rendendo possibile trovare quello più adatto allo scopo: esistono infatti prodotti spray, in crema, in cerotto, in stick, in forma di salviette e di dispositivi elettronici. Questi ultimi, in particolare, sono tra le novità maggiormente apprezzate, anche perché non funzionano attraverso sostanze naturali o chimiche, ma esclusivamente per mezzo del calore. Ecco una selezione ragionata dei migliori rimedi naturali e tecnologici disponibili online: