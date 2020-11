Cos'è il Pap Test?

Il pap test (o test di Papanikolaou, dal cognome del medico che lo ha inventato) è un esame citologico, in grado di individuare in modo rapido e precoce la presenza di alterazioni nelle cellule della cervice uterina, incluse quelle che possono dipendere da un tumore al collo dell'utero.

Il pap test NON è un esame diagnostico, bensì di screening; come tale, serve a individuare precocemente le donne a rischio di sviluppare un cancro al collo uterino. Saranno poi i successivi approfondimenti a stabilire se tale rischio risulta o meno fondato.

Informazioni generali sul Papilloma virus

Il papilloma virus umano (HPV, dall'inglese Human papilloma virus) è un agente virale a DNA caratterizzato da un'ampia variabilità genetica: se ne conoscono oltre 130 sierotipi in grado d'infettare l'uomo. Di questi, circa 40 tipi però si possono associare a patologie del tratto ano-genitale (femminile e maschile) e oro-faringeo, sia benigne che maligne. I cosiddetti "papilloma virus a basso rischio" (detti anche "a basso potenziale oncogeno") provocano le già citate lesioni della pelle e delle mucose, come le verruche ano-genitali, i condilomi o i papillomi. Altri ceppi - come HPV 16 e il 18 - hanno, invece, un potenziale oncogeno, cioè sono fortemente associati a trasformazioni cellulari precancerose (chiamate displasie) che, se non trattate, possono evolvere in un vero e proprio tumore. E' bene comunque ricordare che, come preciseremo meglio in seguito, la maggior parte delle infezioni da papilloma virus regredisce spontaneamente senza causare alcun danno.

Tumore al Collo dell'Utero

Per le donne, il tumore al collo dell'utero - conosciuto anche come carcinoma della cervice uterina - è la seconda patologia neoplastica più frequente dopo quella alla mammella. Tuttavia, la malattia è caratterizzata da una lenta evoluzione, che la rende curabile se diagnosticata per tempo. Spesso, nelle fasi iniziali, va considerato che il tumore del collo dell'utero non causa segni o sintomi. Per questa ragione, è importante sottoporsi regolarmente a controlli ginecologici ed esami di screening (come Pap test o HPV test), utili per identificare le lesioni precancerose correlate all'infezione da papilloma virus umano ed intervenire ancor prima che il tumore si sia sviluppato.

L'introduzione del Pap test ha contribuito significativamente a ridurre la mortalità per tumore del collo dell'utero, per cui andrebbe eseguito con regolarità, ogni tre anni, da tutte le donne dopo l'inizio dell'attività sessuale o, comunque, a partire dai 25 anni di età.