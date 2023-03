Pane proteico

L' eccesso di calorie non è dovuto alla presenza di grassi (in realtà quasi assenti) ma all'importante contenuto in carboidrati (circa il 63%).

Preparazione

Sciogliere il lievito in un po' d'acqua sottraendola al totale da utilizzare. Impastare con cura i vari ingredienti aggiungendo acqua e farina un poco per volta fino ad ottenere un composto omogeneo, privo di grumi. Riporre l'impasto in una ciotola, coprirlo con uno strofinaccio ed una copertina e lasciare levitare per almeno due ore (fino a quando non sarà raddoppiato di volume). A lievitazione avvenuta impastare nuovamente per dare al composto la forma voluta, stendere il tutto su una pirofila unta di olio e spargere i semi di sesamo rimasti. Cuocere in forno a 180°C per circa un'ora.

NOTE:

L'ideale è scegliere proteine dal gusto neutro; da evitare proteine al gusto di vaniglia, cioccolato, fragola e simili.

Utilizzando le proteine dell'uovo si otterrà un pane più compatto, più saziante, ma meno digeribile.

La scelta del lievito è molto importante: usarne troppo poco o di scarsa qualità rende il pane troppo duro e compatto. Con del buon lievito si ottiene un pane veramente appetibile, è consigliato l'uso del lievito di birra, purché fresco.