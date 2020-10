Ottobre: Torna il Mese della Prevenzione Dentale

Torna dal 1° ottobre il Mese della Prevenzione Dentale promosso da Mentadent in collaborazione con ANDI (Associazione Nazionale Dentisti italiani).

La nuova edizione del progetto punta a garantire a tutti i cittadini, compresi i più vulnerabili, la piena salute orale con visite di controllo e iniziative solidali.

Il Mese della Prevenzione Dentale rafforza così il proprio alto contenuto sociale, tenendo sempre in considerazione l'importanza di una bocca sana come aspetto fondamentale per il benessere generale della persona.

40 Anni a Tutela della Prevenzione

Il Mese della Prevenzione Dentale è il primo e più longevo programma di prevenzione odontoiatrica: attivo in Italia fin dal 1980, è frutto della consolidata partnership tra ANDI e Mentadent, brand del gruppo Unilever che ogni giorno aiuta milioni di persone a prendersi cura della propria salute orale ed a giocare d'anticipo con la prevenzione.

Alla sua 40esima edizione, il Mese della Prevenzione Dentale può annoverare oltre 1 milione di visite, migliaia di ore di consulenza professionale e kit informativi consegnati negli anni a famiglie distribuite su tutto il territorio nazionale.

Questo traguardo importante per il Mese della Prevenzione Dentale giunge in un momento storico complesso, quello dell'emergenza COVID-19. "La prevenzione mette tutti nelle condizioni di essere in salute e, in questo momento, è ancora più importante impegnarsi nella prevenzione" - dichiara Fulvio Guarneri, presidente di Unilever Italia.

"Noi sappiamo bene che lo slogan "PREVENIRE È MEGLIO CHE CURARE" fu introdotto per il primo Mese della Prevenzione, e tanta è stata la sua efficacia che oggi quella "nostra" affermazione è diventata linguaggio comune" - aggiunge il Presidente nazionale ANDI, Carlo Ghirlanda, ricordando come gli odontoiatri abbiamo dimostrato grande responsabilità e dedizione nel garantire le loro prestazioni in piena sicurezza anche nei mesi appena trascorsi.

L’Importanza della Prevenzione

Grazie all'iniziativa, i dentisti aderenti alla nuova edizione del Mese della Prevenzione Dentale si mettono a disposizione del pubblico per visite di controllo e per informare sulle corrette pratiche di igiene dentale quotidiana. Del resto, la prevenzione è la prima e la più importante arma per salvaguardare la salute dei nostri denti, che non è solo un fattore estetico, ma riguarda il benessere di tutta la persona e rappresenta la migliore strategia per evitare d'incorrere in problemi più gravi.

"Desideriamo tornare a riprendere efficacemente il controllo della prevenzione della salute orale dei cittadini e far sì che diventi un'occasione di incremento degli ingressi negli studi odontoiatrici", aggiunge Luca Barzagli, responsabile ANDI per il Mese della Prevenzione Dentale.

Il Mese della Prevenzione Dentale inizia nel Segno dell’Inclusione

"LA PREVENZIONE È UN DIRITTO. OTTOBRE DI TUTTI."

Con questo importante messaggio Mentadent e ANDI, in qualità di storici promotori della prevenzione dentale, inaugurano la 40esima edizione dell'iniziativa ribadendo il comune impegno per la tutela della salute di tutti i cittadini, nessuno escluso, grazie alla diffusione di nuovi messaggi di prevenzione e concrete iniziative verso le categorie più vulnerabili.

In particolare, i dentisti volontari ANDI intraprenderanno un percorso in favore degli ospiti di Case-famiglia, Residenze per anziani e Centri per persone diversamente abili, con la collaborazione di ANASTE - Associazione Nazionale Strutture Terza Età e SIOH – Società Italiana di Odontostomatologia per l'Handicap.

"I risultati straordinari raggiunti in 40 anni del Mese della Prevenzione Dentale sono la dimostrazione del valore di un'iniziativa unica nel suo genere in Italia per durata e impatto sociale e sono la perfetta testimonianza del nostro approccio in termini di responsabilità sociale che è mirato a migliorare concretamente la vita di ogni persona – afferma Fulvio Guarneri, presidente di Unilever – L'idea di mettere l'inclusione al centro del 40° Mese della Prevenzione Dentale ha un significato importante soprattutto in un anno difficile come questo perché crediamo insieme ai nostri partner, che continuano ad affiancarci con rinnovato impegno, che nessuna prevenzione potrà essere realmente efficace se non è in grado di coinvolgere davvero tutti, soprattutto coloro che si trovano in condizioni di maggiore vulnerabilità".

Odontoiatria Solidale e Prevenzione Accessibile: le novità del 2020

Da oggi a Firenze partiranno le attività del nuovo studio odontoiatrico mobile di Fondazione ANDI Onlus, supportato da Mentadent, per affiancare i dentisti volontari nell'erogare servizi di prevenzione anche a coloro che avrebbero molte difficoltà ad accedere alle cure dentali.

di Fondazione ANDI Onlus, supportato da Mentadent, per affiancare i dentisti volontari nell'erogare servizi di prevenzione anche a coloro che avrebbero molte difficoltà ad accedere alle cure dentali. Grazie alla sinergia con l'ANASTE, il 40° Mese della Prevenzione Dentale coinvolgerà entro il 2021 almeno 20 RSA ed entro dicembre di quest'anno in 10 centri SIOH , specializzati per la cura dei pazienti diversamente abili, sarà attivato un progetto educativo rivolto ai pazienti e alle loro famiglie; l'obiettivo è quello di aumentare, entro il 2021, il numero delle strutture coinvolte fino a coprire la quasi totalità dei centri su tutto il territorio nazionale.

ed entro dicembre di quest'anno in , specializzati per la cura dei pazienti diversamente abili, sarà attivato un progetto educativo rivolto ai pazienti e alle loro famiglie; l'obiettivo è quello di aumentare, entro il 2021, il numero delle strutture coinvolte fino a coprire la quasi totalità dei centri su tutto il territorio nazionale. Come da tradizione e nella consapevolezza che la prevenzione è un'abitudine che si acquisisce fin dalla più tenera età, l'impegno educativo di ANDI e Mentadent coinvolgerà i bambini della scuola primaria e dell'infanzia , e quest'anno un'attenzione speciale sarà dedicata anche alle case-famiglia ; prima struttura coinvolta sarà l'Istituto degli Innocenti di Firenze con 200 bambini interessati dal progetto.

, e quest'anno un'attenzione speciale sarà dedicata anche alle ; prima struttura coinvolta sarà l'Istituto degli Innocenti di Firenze con 200 bambini interessati dal progetto. In ossequio al concetto di inclusione che caratterizza l'edizione di quest'anno, Mentadent ha inoltre allestito nelle principali città italiane un servizio di trasporto attivo per il mese di ottobre e prenotabile da persone a mobilità ridotta che intendano recarsi presso gli studi dei dentisti volontari ANDI.

Come Richiedere una Visita

Le iniziative del Mese della Prevenzione Dentale saranno attive durante tutto il mese di ottobre e, come ogni anno, sarà possibile prenotare una visita di controllo presso uno dei 10.000 dentisti volontari ANDI aderenti, chiamando il numero verde 800.800.121 o visitando il sito www.mentadent.it