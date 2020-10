Osteoporosi e Fratture

L'osteoporosi diviene una condizione da tenere in considerazione nel momento in cui comporta fratture anche in seguito a traumi di modesta entità.

Osteoporosi: sedi classiche di Frattura

In presenza di osteoporosi, le ossa maggiormente soggette a frattura sono:

Il collo femorale;

Le vertebre;

Il polso.

Nell'osteoporosi post-menopausale precoce (intorno ai 55 anni) la sede più frequente di fratture è quella dell'avambraccio, mentre in età più avanzata (superiore a 65 anni) prevalgono le fratture (quasi sempre microfratture senza sintomi immediati di allarme) a carico della colonna vertebrale con conseguente riduzione di altezza del soggetto ed aumento della cifosi dorsale (curvatura della schiena in avanti).

Molte volte, queste microfratture causano la compressione di radici nervose con comparsa di dolore cronico.

Con il passare degli anni aumenta il rischio di incorrere in fratture di femore (età tipica maggiore di 75).

Lo sapevi che... In presenza di osteoporosi, le vertebre subiscono tipicamente delle fratture da compressione.

Sono le fratture da compressione a ridurre l'altezza del paziente e ad aumentare la cifosi dorsale.

Osteoporosi: Complicanze delle Fratture Ossee

In età avanzata, le fratture ossee da osteoporosi – in particolare quelle degli arti inferiori – possono pregiudicare fortemente le aspettative di vita, causando la morte prematura del soggetto interessato.

In tali frangenti, tra le possibili cause di decesso, si segnalano in particolare la trombosi venosa correlata all'immobilità e la polmonite da stasi (per ridotta espansione polmonare e ristagno di secrezioni ricche di batteri e germi).