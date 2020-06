La parola "osteoporosi" significa, letteralmente, "osso poroso" e fa riferimento all'aspetto per l'appunto poroso delle ossa, nel momento in cui subiscono un deterioramento della microarchitettura e una riduzione della densità minerale.

In giovane età, le ossa presentano una microarchitettura più densa, sono più resistenti alle fratture e pesano di più. In vecchiaia, invece, le cose cambiano notevolmente: si assiste a una rarefazione della microarchitettura dovuta a una riduzione della densità ossea; c'è un calo della resistenza alle fratture; infine, le ossa divengono più leggere.

Quanto accade a livello osseo in età avanzata pone le basi per l'insorgenza dell'osteoporosi.

L'insorgenza dell'osteoporosi è correlata a diversi fattori, primo fra tutti l' invecchiamento ; come descritto in precedenza, infatti, l'inevitabile avanzare dell'età favorisce l'attività di riassorbimento osseo, a discapito di quella di deposizione ossea, e sfocia in una riduzione della massa minerale ossea.

Sintomi e Complicanze

Osteoporosi: i Sintomi

In genere, la riduzione della massa minerale ossea che caratterizza l'osteoporosi è asintomatica, cioè non causa sintomi o segni di alcun tipo.

Il suo verificarsi, però, è un fattore predisponente le fratture ossee.

Osteoporosi e Fratture

Shutterstock

Salvo alcune eccezioni, le fratture ossee correlate all'osteoporosi molto dolorose; inoltre, in alcuni sede anatomiche (es: anca), faticano a guarire spontaneamente, tanto da richiedere un intervento chirurgico riparativo.

Negli individui con osteoporosi, la fratture ossee possono verificarsi anche a seguito di traumi o cadute non particolarmente gravi: ciò accade per effetto della riduzione della massa minerale ossea, riduzione che aumenta la fragilità dello scheletro.

In presenza di osteoporosi, le ossa maggiormente inclini a fratturarsi sono quelle dell'anca, del polso e le vertebre.

Particolarmente interessante è quanto accade a livello vertebrale: a causa dell'osteoporosi, le vertebre (soprattutto quelle toraciche e lombari) possono subire una frattura da compressione, che ne riduce l'altezza e che, se interessa più elementi vertebrali, induce una curvatura anomala della colonna vertebrale.

Lo sapevi che… Se ripetute e multiple, le fratture vertebrali da compressione dovute all'osteoporosi possono comportare un accorciamento della colonna vertebrale e, di conseguenza, un abbassamento della statura complessiva del paziente.

Osteoporosi: Complicanze delle Fratture Ossee

In età avanzata, le fratture ossee da osteopenia – in particolare quelle degli arti inferiori – possono pregiudicare fortemente le aspettative di vita, causando la morte prematura del soggetto interessato.

In tali frangenti, tra le possibili cause di decesso, si segnalano in particolare la trombosi venosa correlata all'immobilità e la polmonite da stasi (per ridotta espansione polmonare e ristagno di secrezione ricchi di batteri e germi).

Osteoporosi: quando preoccuparsi?

L'invecchiamento e, solo per la donna, il sopraggiungere della menopausa devono richiamare a una maggiore attenzione verso la salute delle ossa.

In questo contesto, comportamenti fondamentali per il benessere dello scheletro sono: l'esercizio fisico costante, una dieta equilibrata e che apporti tutti i nutrienti necessari, non fumare e non abusare di sostanze alcoliche.

Osteoporosi: a chi rivolgersi?

A seconda delle cause scatenanti o sospette tali, l'osteoporosi può essere materia d'interesse per geriatri, ginecologi, endocrinologi, ortopedici, reumatologi e medici nutrizionisti.