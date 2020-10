Osteoporosi e Sport

Per approfondire:

Proprio di allenamento parleremo nei prossimi paragrafi, cercando di capire perché , come e quanto muoversi per combattere la condizione osteoporotica .

Sappiamo che queste osteoporosi sono condizioni che dipendono sia da variabili sulle quali è possibile intervenire , sia da variabili indipendenti . La ricerca scientifica suggerisce comunque che tutte rispondono bene sia a protocolli preventivi che terapeutici (questi ultimi, in misura estremamente più contenuta), basati su dieta e attività fisica motoria .

Le osteoporosi più frequenti sono la tipo I (dovuta al crollo ormonale estrogenico ) e la tipo II (causata da variabili strettamente correlate all' invecchiamento e a fattori interindividuali ).

La rarefazione dell' osso può quindi avvenire per cause diverse. C'è tuttavia da dire che, in teoria, qualsiasi tipo di osteoporosi, può giovare di un protocollo preventivo – in che misura , d'altro canto, dipende ancora una volta dal tipo .

Come Fare

Quanto esporremo in questo paragrafo ha un significato contestuale sia nella prevenzione, sia nella terapia dell'osteoporosi.

Lo scopo della terapia motoria in caso di osteoporosi è di creare una stimolazione meccanica dinamica, sufficiente ad ottenere un miglioramento della densità di mineralizzazione ossea.

La letteratura riconosce come miglior stimolo possibile la forza muscolare trasmessa tramite i tendini al tessuto osseo durante la contrazione (sono adatti esercizi isotonici a carico naturale o con pesi leggeri e a resistenza elastica).

Le attività da prediligere sono quelle anti-gravitazionali, come ad esempio la camminata, perché a "basso impatto", semplici e benefiche anche dal punto di vista cardiovascolare. Tuttavia, per lavorare anche su distretti diversi dagli arti inferiori, dal bacino e dalla colonna vertebrale, possiamo fare ricorso all'utilizzo dei sovraccarichi in palestra.

Come dev’essere l’attività motoria per l’osteoporosi?

Per pianificare l'attività motoria in modo da mantenere l'osso "in salute", occorre prima di tutto rispettare cinque princìpi:

Specificità; Sovraccarico; Valori di partenza; Riduzione degli effetti positivi; Reversibilità.

Specificità

L'adattamento osseo alle sollecitazioni meccaniche è principalmente locale, per cui è opportuno allenare specificatamente le regioni scheletriche da rinforzare.

L'attività è efficace sulla deposizione di matrice ossea in relazione al punto di inserzione del muscolo che sta lavorando. Nello specifico:

Rinforzare il femore nella porzione prossimale: eseguire esercizi che coinvolgano l'anca (pressa, squat, step, cammino).

nella porzione prossimale: eseguire esercizi che coinvolgano l'anca (pressa, squat, step, cammino). Rinforzare le vertebre lombari : eseguire esercizi di estensione resistita e contro gravità del rachide.

: eseguire esercizi di estensione resistita e contro gravità del rachide. Rinforzare il polso : eseguire esercizi con gli arti superiori.

: eseguire esercizi con gli arti superiori. Rinforzare l'anca: eseguire esercizi che coinvolgano i glutei per il grande trocantere; esercizi che coinvolgano l'ileopsoas per piccolo trocantere; esercizi che coinvolgano adduttori ed estensori dell'anca per triangolo di Ward del collo femorale.

Sovraccarico

Gli effetti positivi sulla matrice ossea si vedono se viene aumentato progressivamente il carico meccanico, che deve essere comunque superiore ad una soglia minima efficace. Bisogna comunque considerare che un eccesso di sollecitazioni produce un osso con minore resistenza biomeccanica.

Valori di partenza

Il maggior sviluppo di massa ossea si nota in soggetti che partono da una massa ossea minore.

Va tenuto presente che il tessuto osseo si adatta alle variazioni delle sollecitazioni in modo diverso a seconda dell'età. L'esercizio fisico è più osteogenico (stimola di più il rinforzamento osseo) durante la crescita rispetto all'età matura. Di conseguenza gli esercizi in età pre- e adolescenziale possono ridurre il rischio di frattura nella senescenza.

Riduzione della velocità progressiva

Con l'avvicinarsi del raggiungimento della massima densità ossea si rendono necessari maggiori sforzi fisici per potere incrementarla ulteriormente.

Reversibilità

L'effetto osteogenico positivo legato all'attività fisica si estingue se l'attività fisica viene sospesa.

