Riportare l'omocisteina ai giusti livelli è possibile. L'organismo si difende dall'eccesso di questo amminoacido grazie all'utilizzo di una specifica vitamina idrosolubile del complesso B, l' acido folico ; contribuiscono allo scopo anche la vitamina B12 (cobalamina) e la B6 (piridossina). Una dieta ricca di questi nutrienti , avendo cura di non danneggiarli con la cottura e la conservazione, contribuisce a prevenire e curare l'iperomocisteinemia. Vengono in aiuto, per lo stesso principio, gli specifici integratori alimentari – è da sottolineare che, comunque, la correlazione tra apporto nutrizionale e omocisteinemia non risulta sempre lineare.

Tali circostanze, stando a quanto determinato attraverso diversi approfondimenti scientifici – comunque ancora in fase di sviluppo e chiarimento – si possono rivelare nocive per la salute. Nella fattispecie, troppa omocisteina plasmatica costituisce un fattore di rischio cardiovascolare e non solo.

La presenza di omocisteina nel sangue , fino a 5-12 micro moli per litro (μmol/L), è normale; ciò significa che la sua produzione è del tutto fisiologica. D'altro canto, per una o più cause, può salire oltre i limiti consuetudinari definendo una condizione di iperomocisteinemia (HHcy).

In effetti l'omocisteina alta non è un buon segno. D'altro canto, come vedremo in seguito ridurla non è impossibile; al contrario, può essere più semplice di quanto si creda. In genere è sufficiente rispettare una serie di regole nutrizionali piuttosto banali…

L'eccesso di omocisteina nel sangue o iperomocisteinemia, come quello di colesterolo , non determina alcun sintomo o segno clinico . Per questo, soprattutto ai primi studi che ne svelarono il potenziale ruolo malefico per la salute, si sviluppò un notevole interesse scientifico. Oggi il ruolo dell'omocisteina nell'insorgenza delle patologie è stato ridimensionato, anche se gli approfondimenti sono ancora in corso d'opera.

Che sia in forma libera (come dimero) oppure legata alle proteine circolanti, la presenza di iperomocisteinemia è dovuta all'interazione di fattori:

Pare che valori maggiori anche solo di 10-12 μmol/L (come anticipato, teoricamente "normali") si possano in qualche modo correlare ad un aumentato rischio di insorgenza delle suddette malattie e, a differenza del colesterolo alto, anche di altre patologie quali: malformazioni fetali, decadimento mentale, morbo di Alzheimer , fratture ossee spontanee ecc.

In seguito alla scoperta della correlazione positiva tra eccesso di omocisteina plasmatica e aumento del rischio cardiovascolare, e rivelatasi per di più un fattore di rischio indipendente rispetto agli altri (come familiarità, colesterolo alto , ipertensione arteriosa , diabete mellito tipo 2 , obesità ecc), l'iperomocisteinemia è stata per lungo tempo considerata addirittura più nociva dell' ipercolesterolemia (colesterolo alto).

Dieta

Prevenire e combattere l’omocisteina alta o iperomocisteinemia

L'organismo abbassa spontaneamente i livelli serici di omocisteina utilizzando l'acido folico – vitamina idrosolubile del gruppo B – che rappresenta un intermediario della sua ri-conversione nell'amminoacido originario (metionina).

Per approfondire:

L'acido folico ha la capacità di abbassarne le concentrazioni plasmatiche. Importante anche per evitare la spina bifida durante lo sviluppo del feto in gravidanza, l'acido folico è di origine perlopiù vegetale, e risulta presente soprattutto negli ortaggi e nei frutti (lattuga, radicchio, mela, arancia ecc) e nelle frattaglie.

Non tutto l'acido folico contenuto negli alimenti si trova però in una forma biodisponibile. Inoltre, trattandosi di una molecola termolabile e sensibile alla luce però, a seguito di un'eccessiva o malfatta conservazione e/o della cottura – necessaria per cucinare, ad esempio, il fegato come alimento – le concentrazioni di acido folico negli alimenti si riducono drasticamente. Proprio per questi motivi, chi segue una dieta per lo più costituita da cibi lavorati o conservati, è maggiormente predisposto alla carenza di acido folico e delle vitamine più "delicate" (vit C o acido ascorbico, vit E o tocoferoli ecc).

Per approfondire:

I livelli di assunzione raccomandati per l'acido folico corrispondono a 200-1000 mcg/die. D'altro canto, nella popolazione italiana, l'introito giornaliero di acido folico è leggermente inferiore rispetto al consigliato e, per questo motivo, è bene ricordarsi di consumare ogni giorno adeguate quantità (5 o 6 porzioni) di frutta e verdura fresche e buona parte crude.

Oltre a ciò, l'associazione con vitamina B12 (cobalamina) e B6 (piridossina), invece di origine prevalentemente animale, sembra abbassare ulteriormente i valori di omocisteina circolante. L'effetto di queste due vitamine è stato osservato nella somministrazione di integratori alimentari, utili nel trattamento dell'iperomocisteinemia. In ogni caso, a meno che non siano presenti malattie genetiche importanti, è sufficiente adeguare la propria alimentazione in modo da aumentare l'apporto di acido folico, evitando così il ricorso ad integratori.