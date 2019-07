La frittura è un sistema o metodo inadatto alla dieta quotidiana. D'altro canto, i relativi aspetti indesiderati aumentano significativamente nel caso in cui la frittura venga eseguita malamente, ovvero a temperature troppo elevate, sporcando l'olio o contaminandolo con acqua , per tempi eccessivi ecc.

La frittura è quindi un principio di cottura che avviene per immersione dell'alimento nei grassi preriscaldati, che interagiscono per contatto diretto. L'innalzamento termico della materia grassa può avvenire in una padella, messa direttamente sulla fiamma o su un piano ad induzione, oppure in una friggitrice alimentata da resistenze elettriche. Le temperature di frittura sono variabili, ma risultano solitamente molto elevate (tra i 165 °C e i 185 °C). La durata invece, anch'essa mutevole, è generalmente piuttosto breve (ma dipende dallo spessore e dalla composizione del cibo ).

In merito a quest'ultimo punto, le alte temperature alterano la struttura molecolare dei nutrienti energetici producendo inesorabilmente residui tossici per l'organismo. Poiché nella frittura i nutrienti calorici più abbondanti sono i lipidi della matrice, la scelta dell'olio o del grasso di cottura è un fattore essenziale per mantenere la salubrità della ricetta. La scelta dovrà orientarsi verso un olio con un elevato punto di fumo (smoke point o punto di combustione o burning point), o quantomeno superiore alla temperatura di frittura.

Quale Scegliere

Quale olio per friggere scegliere? In commercio esistono numerosi tipi di olio e di grasso che si differenziano non solo per origine e sapore ma anche per le loro proprietà nutrizionali e organolettiche. Di seguito tratteremo nello specifico la categoria degli oli vegetali, tralasciando volutamente i prodotti di origine animale, a prescindere dalla loro idoneità per la frittura. Quest'ultima precisazione, che definirei doverosa, è basata sul fatto che, mentre il burro – il grasso da condimento animale per eccellenza – è assolutamente sconsigliato per la frittura, lo strutto possiede invece caratteristiche in parte auspicabili.

Tra i numerosi oli in vendita ve ne sono alcuni più stabili e resistenti alle alte temperature, e altri che si degradano più facilmente. Come abbiamo anticipato, a prescindere dalla composizione chimica, la formazione di sostanze tossiche dipende sostanzialmente da tre fattori: Temperatura esposizione al calore

Tempo di esposizione al calore

Contaminazione di molecole organiche (proteine, carboidrati, fibre, altri grassi ecc) e d'acqua. Punto di fumo degli oli per friggere All'idoneità di un olio per la frittura, svolge un ruolo determinante il tipo di acido grasso prevalentemente contenuto nei trigliceridi, e quindi anche il rapporto tra di essi. In particolare, è essenziale che la quantità degli acidi grassi polinsaturi risulti più bassa possibile, a favore di quelli monoinsaturi e saturi. Per di più, incidono positivamente sulla "resistenza" dell'olio alla frittura, anche i livelli di antiossidanti come: vitamina E, vitamina A, sostanze fenoliche ecc. Ciò determina, a grandi linee, il punto di fumo dell'olio, ovvero la temperatura massima raggiungibile da un olio prima che questo inizi a bruciare e a decomporsi creando le sopraccitate sostanze tossiche, visibile come l'erogazione di un fumo scuro e bluastro.

Lo Sapevi che… Notevolmente al di sopra della temperatura del punto di fumo, si trova il punto di infiammabilità, il punto in cui i vapori dell'olio possono accendersi nell'aria, data una fonte di accensione.

La tabella seguente riassume gran parte dei punti di fumo ad oggi conosciuti.

Nota: i valori proposti possono variare anche sensibilmente in relazione al grado di raffinazione (vedi sotto), alla varietà dei semi, all'andamento stagionale e alle tecniche colturali; per questo motivo in letteratura si possono trovare valori differenti. Il punto di fumo diminuisce - anche notevolmente - se l'olio non è conservato in maniera opportuna (ricordiamo che è necessario ripararlo dalla luce e dal calore) e se è già stato usato nelle precedenti fritture. Gli oli raffinati hanno un punto di fumo superiore rispetto ai non raffinati e sono quindi più adatti alla frittura.

Importanza dello stato di conservazione Un olio ben conservato, protetto dalla luce, dal calore e dall'ossigeno – quindi dalla perossidazione – è anche più resistente alla frittura, perché meno ricco di acidi grassi liberi (FFA), responsabili dell'abbassamento del punto di fumo. Va tuttavia specificato che questi costituiscono solo l'1% circa dell'olio totale, quindi per alcuni costituiscono un fattore secondario rispetto a: intensità della fonte di calore, dimensione del recipiente, superficie esposta all'aria ecc. Gli acidi grassi polinsaturi non sono adatti alla frittura, perché molto sensibili all'ossidazione e all'idrolisi. Soprattutto mal conservati, gli oli ricchi di omega 3 e omega 6 non vanno utilizzati per le fritture. Insomma, i famosi "grassi essenziali", di cui tanto si parla per la loro utilità nella prevenzione delle malattie cardiovascolari, se esposti a luce, ossigeno e alte temperature, diventano instabili producendo residui nocivi per il nostro corpo. Il metodo Rancimat® è uno dei sistemi più comuni per testare la stabilità ossidativa negli oli. Comporta l'accelerazione del processo di ossidazione (sotto calore e aria forzata), permettendo di valutare la sua stabilità e monitorando le sostanze volatili associate alla rancidezza. Viene misurato come "tempo di induzione" e registrato come ore totali prima che l'olio si rompa. L'olio di colza richiede 7,5 ore, mentre l'olio extravergine di oliva e l'olio di cocco vergine durano più di un giorno a 110 ° C di calore continuo. L'EVO è ricco di acidi grassi monoinsaturi e antiossidanti, che conferiscono alta stabilità. Va tuttavia notato che la stabilità ossidativa non corrisponde al punto di fumo e quindi non può essere utilizzata come riferimento per la frittura.