Offerte Regolabarba Black Friday 2020: Migliori Sconti

Regolabarba: a cosa serve Tra gli accessori indispensabili nella beauty routine di qualsiasi uomo c'è sicuramente il regolabarba, ovvero un dispositivo elettrico che - come suggersice il nome stesso - è utilissimo per rifinire la barba ma che può essere usato anche con funzioni diverse. A differenza del classico rasoio, infatti, il regolabarba permette di impostare la lunghezza desiderata per una rifinitura ottimale e allo stesso tempo di essere utilizzato anche per tagliare i capelli o per la rasatura di altre parti del corpo: il tutto senza fare alcuna fatica grazie al funzionamento elettrico garantito dalla batteria. In commercio esistono ormai diversi modelli di regolabarba, che presentano fasce di prezzo differenti ma a volte anche funzionalità tecniche specifiche. Tra le caratteristiche a cui prestare attenzione, la presenza di accessori che possano soddisfare più esigenze (come ad esempio la regolazione dei capelli) ma anche la durata della batteria e il tipo di lame in dotazione: soprattutto nel caso di pelle sensibile, è bene puntare su modelli che assicurino una rasatura impeccabile ma delicata.

Regolabarba: Migliori Sconti Black Friday 2020 I prezzi dei regolabarba che è possibile trovare in commercio spaziano dai 35 euro, per i modelli base, ai 60 euro per quelli caratterizzati da prestazioni più innovative. Una buona idea potrebbe essrere quella di approfittare del prossimo Black Friday per acquistare a prezzi scontati un regolabarba di fascia alta, perfetto anche come regalo di Natale per mariti o fidanzati. In attesa di sapere quali regolabarba saranno scontati da Amazon durante il Black Friday 2020, abbiamo selezionato 4 modelli tra quelli più apprezzati e più venduti del momento. Eccoli!

Regolabarba Braun MGK7220 Tra i modelli più apprezzati su Amazon quello di Braun che può essere usato pet rifinire barba e viso ma anche per tagliare i capelli e per la rasatura del corpo. Con solo quattro pettini permette di ottenere qualsiasi lunghezza della barba da 0,5 a 21 mm. La sua peculiarità è l'innovativa tecnologia AutoSense che consente di rilevare la barba 13 volte al secondo e di regolare la potenza del motore del rifinitore in base al suo spessore, in modo da garantire una rifinitura impeccabile su qualsiasi tipo di barba. Dotato di una batteria agli ioni di litio di lunga durata, assicura 100 minuti di rifinitura in autonomia e per ricaricarlo completamente basta un'ora. Tra i vantaggi, anche il rasoio Gillette Fusion 5 ProGlide per una rasatura pulita di collo, guance e viso, e l'innovativo kit per lo styling che offre dieci funzioni in un unico dispositivo. Braun MGK7220 Rifinitore 10-In-1, Regolabarba, Tagliacapelli Uomo Professionale e Rifinitore Corpo con 8 Accessori, Base di Ricarica e Tecnologia AutoSense, Grigio Argento, Idea Regalo Natale € 49,99 € 69,99 -29% Vedi l'offerta

Regolabarba Philips BT3216 Molto apprezzato su Amazon anche il modello proposto da Philips. Dotato di sistema Lift & Trim, il dispositivo aiuta a rifinire la barba incolta grazie alla presenza del pettine che solleva i peli e li guida al livello delle lame per un taglio uniforme. Le lame sono in acciaio inossidabile ma delicate sulla pelle grazie ai bordi smussati che prevengono graffi e irritazioni. Il regolabarba di Philips inoltre può essere usato sia con il filo che senza, grazie alla batteria che assicura un'autonomia di circa 60 minuti. Tra i suoi vantaggi anche il design estremamente ergonomico e la testina removibile facile da pulire sotto il getto d'acqua. Philips BT3216/14 S3000 Regolabarba Uomo - Utilizzo Con e Senza Filo, Autonomia Fino a 60 Min, 20 Lunghezze, 1 Pettine, Lame in Metallo, Sistema Lift & Trim € 24,99 € 33,99 -26% Vedi l'offerta

Regolabarba Braun BT7240 Un altro modello di Braun molto venduto su Amazon è il BT7240. La sua peculiarità è il selettore di precisione che offre ben 39 impostazioni di lunghezza, da 0,5 a 20 mm, per adattarsi al meglio a tutti gli stili di barba o capelli. Le lame affilate, realizzate in metallo, sono resistenti e perfette per tagliare facilmente anche i peli più lunghi o spessi, senza tirare e strappare. Il modello presenta inoltre una batteria di lunga durata agli ioni di litio che assicura 100 minuti di rifinitura in autonomia e che consente anche una ricarica rapida in cinque minuti. Tra i suoi vantaggi, anche quello di poter essere sciacquato in completa sicurezza sotto l'acqua corrente. Braun BT7240 Regolabarba Uomo, Rifinitore e Tagliacapelli con Lame Affilate in Metallo di Lunga Durata e 39 Impostazioni di Lunghezza, Nero/Grigio Metallizzato, Idea Regalo Natale € 65,00 Vedi l'offerta