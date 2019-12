Cucina

Funzione dello zenzero in cucina

I principi attivi che determinano le proprietà fitoterapiche dello zenzero concorrono anche a caratterizzarne il classico sapore pungente, particolarmente apprezzato nella cucina orientale. Per tali caratteristiche, lo zenzero viene utilizzato come spezia e più in generale come aromatizzante. A tale scopo può essere aggiunto fresco, tagliato a fette sottili intere o tritate, oppure conservato in polvere ottenuta dall'essicazione e dalla macinazione del rizoma.

Come aroma, lo zenzero è un immancabile ingrediente di molte tipologie di sushi, tartare di carne e pesce, salse fredde e in generale di molti primi e secondi piatti.

Nel medioevo, con gli arabi, lo zenzero fece il suo ingresso ufficiale nella cucina europea, tanto che oggi lo ritroviamo anche in piatti della tradizione, come il pampepato ferrarese e il famoso pan di zenzero, tanto caro agli anglosassoni.

E' vasto l'impiego dello zenzero come aroma per le bibite analcoliche, le birre e i liquori.

Lo zenzero è quindi un vero e proprio alimento, tuttavia è bene rispettarne l'impiego come spezia evitando il consumo diretto come contorno; di seguito capiremo meglio perché.

Video Ricette A Base di Zenzero