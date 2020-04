Cos'è lo Yogurt?

Lo yogurt è un prodotto alimentare frutto della fermentazione del latte operata da alcuni batteri appartenenti al genere Lactobacillus e Streptococcus.

In quanto derivato del latte, lo yogurt è un latticino; tra i latticini, è forse l'alimento che più assomiglia al latte di partenza.

Nota Bene: sebbene siano chiamati yogurt, non possono considerarsi tali i cosiddetti yogurt vegetali, come per esempio lo yogurt di soia.

Caratteristiche generali dello Yogurt

Assieme al latte, al latte fermentato, ai formaggi e alle ricotte, lo yogurt rientra nel II gruppo fondamentale degli alimenti, in quanto fonte nutrizionale di proteine ad alto valore biologico, vitamine e minerali specifici.

Lo yogurt presenta una consistenza vellutata e un tipico sapore acidulo.

Secondo gli esperti di nutrizione, se non si consuma latte (la cui dose giornaliera non dovrebbe superare i 200 ml/die), è possibile far rientrare lo yogurt all'interno di un regime dietetico equilibrato in porzioni da 125-150 grammi per non più di 3 volte al giorno; se si consuma latte, invece, occorre ridurre l'assunzione a 1-2 porzioni al giorno.

YOGURT, LATTOSIO E INTOLLERANZA

Essendo un derivato del latte, lo yogurt contiene lattosio, anche se in misura decisamente inferiore rispetto al prodotto di partenza.

Il lattosio è uno zucchero disaccaride che, nelle persone con una carenza intestinale dell'enzima lattasi, è responsabile di una reazione avversa, definita intolleranza al lattosio e caratterizzata da sintomi gastrointestinali, quali flatulenza, dolori addominali, diarrea ecc.

In linea generale, la maggior parte dei consumatori affetti da intolleranza al lattosio tollera discretamente bene una porzione di yogurt al giorno.

Per ovviare al problema dell'intolleranza al lattosio, oggi le aziende produttrici di yogurt hanno messo in commercio anche yogurt privi di lattosio (yogurt delattosati), in cui questo disaccaride è già stato digerito in glucosio e lattosio, tramite l'immissione artificiale dell'enzima lattasi.

È da segnalare che la delattosazione dello yogurt non altera i profilo nutrizionale di quest'ultimo, anche se ne incrementa il potere edulcorante degli zuccheri (in termini pratici: lo yogurt privo di lattosio è più dolce, ma ha le stesse calorie dello yogurt non delattosato).