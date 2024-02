White striping nel pollo: cosa è? È vero che fa male?

Cos’è il white striping e perché se ne parla White striping è il nome di un particolare aspetto qualitativo della carne di pollo che consiste, in parole povere, nell'aumento dell'infiltrazione di connettivo e grasso muscolare. A prima vista, sembra molto simile al fenomeno di "marezzatura" o "marmorizzazione" (beef marbling) delle carni bovine, da sempre considerato una caratteristica di grande pregio organolettico e gustativo – basti pensare a prodotti estremamente rinomati come il Wagyu e il Kobe (ma non solo). A causa della recente contestazione rivolta un'associazione animalista ad un'azienda di distribuzione alimentare, e nonostante sia sempre esistito, il white striping sta suscitato non poco clamore tra i consumatori, che, ovviamente, temono per la propria salute e per il benessere degli animali allevati. È indubbio che l'allevamento del pollame si avvalga di tassi di crescita innaturali, ma rimane da capire quanto questo fenomeno impatti realmente sulle abitudini delle creature e sui valori nutrizionali del prodotto finito. Come vedremo, infatti, possono essere colpiti da white striping tutti i polli e da qualsiasi allevamento, e le modifiche chimiche del tessuto macellato non sono poi così drastiche. Ma rimane il fatto che, in certi allevamenti e con certe razze, avviene molto di più. Non a caso, la European Chicken Commitment chiede alle aziende di adottare alcuni accorgimenti per rendere più idonea la pratica di allevamento dei polli, come: liminare le principali cause di sofferenza, maggiore spazio a disposizione per muoversi, arricchimenti ambientali, l'utilizzo di sistemi di stordimento più efficaci prima della macellazione e l'eliminazione delle razze a rapido accrescimento – il che conferma ulteriormente la teoria secondo la quale il white striping sia un fenomeno multifattoriale. Per quanto riguarda l'aspetto salutistico, invece, anticipiamo fin da subito che: il white striping non è un problema di sicurezza alimentare, né influisce sul benessere dell'animale allevato. Shutterstock

White striping: perché avviene e quali cause Nei grossi mammiferi da allevamento, la marezzatura è la conseguenza dell'intreccio tra la selezione genetica della razza e l'instaurazione di particolari condizioni di vita ed alimentari. Una razza non predisposta alla marmorizzazione, se lasciata a riposo e sovralimentata, non sviluppa questa caratteristica, ma piuttosto accumula tessuto adiposo sottocutaneo. La differenza è abissale, perché il grasso muscolare (che ha pochissimo tessuto connettivale) conferisce morbidezza e succulenza, mentre quello sottocutaneo no – anzi, spesso, purtroppo, viene scartato. È quindi logico dedurre che, anche negli uccelli, le cause di white striping siano da ricercare "più o meno" in fattori genetici e ambientali. Non è detto, tuttavia, che i due fenomeni coincidano. Anzi, il meccanismo para-fisiologico, o patologico, alla base del white striping potrebbe essere molto diverso. Esiste infatti una teoria secondo la quale l'accrescimento troppo rapido della muscolatura vada ad ostacolare l'afflusso di sangue alle fibre stesse, con conseguente infiammazione e necrosi ipossica (le fibre muoiono per mancanza di ossigeno); queste verrebbero poi rimpiazzate da tessuto connettivo, in parte più o meno cospicua di funzione adiposa. Alcune ricerche passate avevano già confermato che i rapidi tassi di crescita e la ricerca di maggiori dimensioni al momento della macellazione – ragionevolmente finalizzate a una resa più elevata – erano le cause più importanti del white striping nella carne di pollo. La dieta e lo stile di vita rivestono, quindi, un ruolo cruciale, ma pare che anche la soggettività abbia un ruolo determinante, poiché il fenomeno non si presenta in tutti gli esemplari dello stesso allevamento, nonostante appartengano alla stessa razza e possano discendere dalla stessa filiera genetica. Si è inoltre osservato, sempre da ricerche passate, che anche gli uccelli a "crescita lenta", da allevamento biologico e addirittura ruspanti possono manifestare lo white striping; ma, forse, in misura inferiore – non abbiamo i dati per confermare questa ipotesi.

Il white striping fa male? Influisce sui valori nutrizionali? Il white striping non è un problema di sicurezza alimentare. La marezzatura della carne, visibile principalmente sul petto del pollo, è assolutamente sicura per il consumo alimentare umano. Si tratta esclusivamente di un fattore compositivo e qualitativo che, tutt'al più, incide sulla consistenza e sul sapore dell'alimento. Dal punto di vista nutrizionale, la carne del petto di pollo contiene pochi grassi (0,8 g/100 g) e calorie (circa 100 kcal/100 g) - i dati possono cambiare a seconda della fonte bibliografica. Il white striping prevede un logico ma moderato aumento dalla frazione lipidica e delle calorie; si tratta di un aspetto trascurabile, in particolare se paragonato ai valori di altre carni, o anche se comparato al consumo di pollo "con pelle". Uno passato studio europeo ha scoperto che il white striping può aumentare la quantità di grassi del 224%, il che può sembrare molto ma, se si considera che il contenuto normale è solo dello 0,8%, non si ottiene un reale aumento significativo (8 x 3,24 = 2,6 g). Altri studi identificano un aumento decisamente inferiore (84%). Diciamo che, nella peggiore delle ipotesi, il white striping potrebbe avvicinare le proprietà chimiche del petto di pollo a quelle della coscia e della sovracoscia di un pollo normale. Potremmo disquisire, invece, sull'aspetto della consistenza e della digeribilità. L'aumento del collagene e dei grassi aumenta la fibrosità della carne e ne rallenta la digestione. Certo, a tutto dovremmo dare "una misura"; nel senso che, con ogni probabilità, un petto di pollo con white striping è comunque più tenero e digeribile di una bistecca. Se invece volessimo parlare di prezzi, il discorso cambia. Come vedremo, di solito questi prodotti vengono orientati ad altre lavorazioni e, a quanto pare, la scelta del famoso marchio di distribuzione alimentare di destinare comunque il pollo con white striping al dettaglio, non è stata "digerita" da tutti.

Quanto è diffuso il white striping? Con l'eccezione del fenomeno recentemente denunciato, i dati suggerivano che solo una piccola percentuale della carne di pollo presenta il white striping. Tuttavia, bisogna ammettere che, quando si presenta di lieve o media entità, non è sempre ben evidente. Solo le striature molto marcate saltano facilmente all'occhio e vengono quindi identificate. Le indagini sugli allevamenti di polli commerciali statunitensi mostrano che tra il 12 e il 43% degli uccelli è affetto da strisce bianche. Inoltre solo il 3-6% dei polli interessati presenta forme intense. Nella maggior parte dei casi, i polli con white striping vengono destinate ad altre lavorazioni e non sono venduti al dettaglio. Pertanto, quando i consumatori acquistano normalmente la carne di pollo, difficilmente questa presenta le fantomatiche striature bianche - con l'eccezione, ovviamente, del caso che ha fatto scoppiare la polemica.

Il white striping causa dolore e sofferenza al pollo? È una domanda molto "scomoda", perché rimarrà senza alcuna risposta. Nessuno, infatti, è in grado di comunicare con i polli. Non ci sono dati o ricerche che possano confermare o smentire che il white striping abbia un impatto negativo sul benessere dei polli. Anche se, valutando la teoria eziologica dell'ipossia muscolare e dell'infiammazione, potremmo anche avanzare l'ipotesi del dolore. Certo, se così fosse, delle semplici analisi ematologiche confermerebbero senza alcun dubbio la teoria, perché questa condizione rilascerebbe dei marker sanguigni inconfondibili. Dal canto nostro, possiamo solo notare che gli uccelli interessati hanno un aspetto sano – quantomeno, identico a quello degli altri – mangiano e bevono come previsto, e non presentano alcuna differenza; tutti indicatori di salute. Non è mai stato segnalato alcun problema relativo al benessere degli animali e i continui audit da parte di aziende e terzi non hanno indicato alcunché. I polli con white striping sono spesso più grandi, il che significa che non sono profondamente sofferenti. In natura, infatti, lo stress riduce l'assunzione di cibo e il tasso di crescita. Al contrario, gli uccelli con white striping mangiano e bevono normalmente, mostrano prestazioni di crescita uguali o superiori, salute e vitalità. Alcune segnalazioni, d'altro canto, hanno evidenziato in certi casi una maggior difficoltà a muovere le ali da parte delle creature. E' sicuramente un aspetto da approfondire.

Come stanno rispondendo i produttori? I produttori di polli sostengono da anni la ricerca sulle cause e sulla prevenzione del white striping. I ricercatori stanno attualmente lavorando su come ridurre il fenomeno gestendo i mangimi e le modalità di allevamento. Dal canto suo, la nota azienda di distribuzione alimentare rimane sulla sua posizione di legittimità, difesa anche dall'associazione di categoria dei produttori di carni, e contestando le percentuali di riscontro denunciate dall'associazione animalista. La controparte, invece, si appoggia alla teoria infiammatoria e di necrosi ipossica muscolare, che sarebbe un indice di forte disagio per gli animali.