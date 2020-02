Vitamina PP – Vitamina B3

L'eventuale carenza , rara in occidente, si manifesta con numerosi sintomi e, nella forma più grave, sfocia nel quadro clinico della pellagra . Ipo- e avitaminosi di vitamina B3 vengono trattate con integratori e farmaci a base del nutriente stesso, in forma di niacina o di nicotinammide. Le tre forme chimiche, tuttavia, sembrano mostrare azioni farmacologiche diverse. La niacina, per esempio, viene usata nel trattamento ipocolesterolemizzante senza farmaci; il niacinammide invece, è un ingrediente tipico delle pomate contro l' acne .

La vitamina PP si trova in una vasta gamma di alimenti , sia vegetali che animali . Il fabbisogno di questo nutriente essenziale può essere colmato assumendone circa 6,6 mg ogni 1000 kcal introdotte con la dieta – per esempio, in una dieta da 2000 kcal , sono necessari 13,2 mg di vitamina B3.

La vitamina PP è di fatto un precursore del nicotinammide adenina dinucleotide ( NAD ), cofattore metabolico cellulare di vitale importanza. Senza vitamina B3 o triptofano (dal quale è possibile sintetizzarla), l'organismo non è in grado di produrre NAD.

La nicotinammide riboside non attiva il recettore accoppiato alle proteine ​​G GPR109A e pertanto non innesca arrossamenti nell'uomo, neppure a dosi fino a 2000 mg / die .

Studi sugli animali hanno dimostrato che questi enzimi rispondono in modo diverso all'età e allo stress . In cavie affette da cardiomiopatia dilatativa , l'espressione dell' mRNA di NRK2 è aumentata, mentre l'espressione dell'mRNA di Nampt è diminuita. Un aumento simile nell'espressione di NRK1 e NRK2 è stato osservato nei neuroni centrali e periferici danneggiati.

I cereali fortificati per la colazione hanno tra i più alti contenuti di niacina (più di 20 mg / 100 grammi). Le farine integrali , come quelle di grano , riso , orzo o mais – pasta e pane compresi – hanno un contenuto di niacina compreso tra 3 e 10 mg / 100 g.

I semi dei cereali , invece, non sono fonti di niacina biodisponibile; per questo, nella sua forma non coenzimatica detta niacina " libera ", viene usata in rafforzamento a certi alimenti di ampio consumo come le farine o i cereali per la prima colazione .

Razione Consigliata

Razione consigliata di niacina

La "National Academy of Medicine" – in passato "US Institute of Medicine (IOM) – ha aggiornato gli "Estimated Average Requirements" (EAR) e le "Recommended Dietary Allowances" (RDA) per la vitamina B2 nel 1998.

La "European Food Safety Authority" (EFSA) fa riferimento all'insieme collettivo di informazioni come "Dietary Reference Values" (DRV), con "Population Reference Intake" (PRI) anziché RDA e "Average Requirement" anziché EAR.

Per le donne (comprese quelle in gravidanza o in allattamento), uomini e bambini, il PRI è 1,6 mg di niacina per megajoule (MJ) di energia consumata. Poiché la conversione è 1 MJ = 238.8 kcal, un adulto che consuma 2388 kcal dovrebbe assumere 16 mg di niacina. Ciò potrebbe essere tradotto in 6,6 mg / 1000 kcal di energia. Questo è paragonabile alle RDA statunitensi. La niacina UL è fissata a 10 mg / die, che è inferiore al valore degli Stati Uniti. L'UL si applica alla niacina come integratore consumato in una sola dose e inteso ad evitare la reazione di arrossamento della pelle. Questo spiega perché il PRI può essere superiore all'UL.

Sia il DRI che il DRV descrivono le quantità necessarie come equivalenti di niacina (NE), calcolate come 1 mg di NE = 1 mg di niacina o 60 mg di aminoacido triptofano essenziale. Questo perché l'amminoacido viene utilizzato per sintetizzare la vitamina.