Inoltre, buona parte della vitamina D assunta con la dieta o sintetizzata nella pelle è biologicamente inattiva. Per essere convertita in forma biologicamente attiva, è necessario l'intervento di un enzima proteico con azione di idrossilazione. Ciò avviene nel fegato e nei reni. Poiché la vitamina D può essere sintetizzata in quantità adeguate dalla maggior parte dei mammiferi con sufficiente esposizione solare, in molti tendono a non considerarla un fattore dietetico essenziale; quindi, tecnicamente parlando, la vitamina D non dovrebbe essere considerata nemmeno una vitamina, bensì un proormone attivabile nell'ormone calcitriolo - che produce i suoi effetti interagendo con un recettore nucleare in più locazioni.

Il colecalciferolo (vitamina D3) viene convertito all'interno del fegato in 25-idrossicolecalciferolo (calcifediolo); l'ergocalciferolo (vitamina D2) invece, viene convertito in 25-idrossiergocalciferolo. La misurazione nel siero sanguigno di questi due metaboliti della vitamina D (noti come 25-idrossivitamina D o 25 (OH) D) è molto utile per determinare la quantità di vitamina D a disposizione del metabolismo, identificando un'eventuale carenza. Il calcifediolo viene ulteriormente idrossilato dai reni formando calcitriolo (noto anche come 1,25-diidrossicolecalciferolo), la forma biologicamente attiva di vitamina D. Il calcitriolo circola nel sangue come un ormone a tutti gli effetti, svolge un ruolo importantissimo nel regolare la concentrazione di calcio e fosfato, e promuove la crescita corretta dello scheletro e il rimodellamento osseo. Il calcitriolo ha anche altri effetti, ad esempio sulla crescita cellulare, sulle funzioni neuromuscolari, immunitarie e sulla riduzione dell'infiammazione.