A cosa serve la vitamina B5? In che alimenti si trova? Quali sono i sintomi della carenza?

La vitamina B5 fu scoperta da Roger J. Williams nel 1933. Il nome dell'acido pantotenico deriva dal greco "pantoten", che significa "da ogni parte", probabilmente in virtù della sua presenza in quasi tutti gli alimenti, con maggiori livelli in: cereali integrali, legumi e funghi (tutti secchi), alcuni semi oleosi , tuorlo d'uovo e fegato. Nei cibi è comune anche sottoforma di provitamine (precursori) chiamati: pantenolo o pantotenolo, e pantotenato di calcio .

La vitamina B5 o acido pantotenico è un elemento vitaminico idrosolubile del gruppo B, essenziale per l'uomo e, in generale, per tutti gli organismi animali . Chimicamente parlando, per vitamina B5 si intende l'ammide tra acido pantoico e β- alanina ( amminoacido ). L'anione dell'acido pantotenico è detto pantotenato .

La vitamina B5 sotto forma di CoA è indispensabile anche per i processi di acilazione e acetilazione che, ad esempio, sono coinvolte nella trasduzione del segnale e in varie funzioni enzimatiche.

Il CoA è anche importante nella biosintesi di molti composti importanti come acidi grassi , colesterolo e acetilcolina. Il CoA è pure richiesto nella formazione di Acyl-Carrier-Protein (ACP), anch'esso necessario per la sintesi di acidi grassi oltre allo stesso CoA.

La vitamina B5 è implicata nella sintesi del coenzima A (CoA). Questo può agire come un trasportatore del gruppo acile per formare acetil-CoA e altri composti correlati; trattasi di un metodo di trasporto degli atomi di carbonio all'interno della cellula.

Sebbene l'integrazione con vitamina B5 in presenza di varie malattie umane sia ancora in fase di ricerca preliminare, fino ad oggi non esistono prove sufficienti che possa avere alcun effetto positivo o negativo.

Il contenuto di vitamina B5 varia tra gli alimenti naturali e quelli elaborati. Tra questi ultimi in particolare, ne sono ricchi i cereali fortificati, alimenti per lattanti , barrette energetiche e cibi secchi (per l'insufficiente presenza di acqua).

Di quanta vitamina B5 abbiamo bisogno?

Nel 1998 il "U.S. Institute of Medicine (IOM)" ha aggiornato gli "Estimated Average Requirements" (EAR) e le "Recommended Dietary Allowances" (RDAs) per le vitamine del gruppo B. A quel tempo non si possedevano informazioni sufficienti per stabilire EAR e RDA per la vitamina B5. In casi come questo viene istituito il "Board sets Adequate Intakes" (AIs), con l'obbiettivo di correggerlo in un secondo momento.

L'attuale IA cambia come segue, in base all'età:

Adolescenti e adulti di età pari o superiore a 14 anni è di 5 mg / die

Gravidanza è di 6 mg / die

mg / die Allattamento è di 7 mg / die

mg / die Bambini fino a 12 mesi è di 1,8 mg / die

mg / die Bambini di età compresa tra 1 e 13 anni, aumenta con l'età da 2 a 4 mg / die.

Per quanto riguarda la sicurezza, l'IOM non stabilisce "Tolerable upper intake levels" (ULs), in quanto non esistono dati sull'uomo sugli effetti avversi da alto dosaggio.

La "European Food Safety Authority (EFSA)" fa riferimento all'insieme collettivo di informazioni come "Dietary Reference Value", con "Population Reference Intake (PRI)" anziché RDA e "Average Requiremen" anziché EAR. AI e UL sono definiti come negli Stati Uniti.