La riboflavina fu scoperta nel 1920, isolata nel 1933 e sintetizzata nel 1935. È inclusa nell'elenco dei medicinali essenziali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che menziona i più sicuri ed efficaci necessari al sistema sanitario. La riboflavina è disponibile come farmaco generico e da banco . L' integrazione alimentare di vitamina B2 per circa 30 giorni ha un costo approssimativo di 23 euro / 22 dollari americani.

Sotto forma di integratore , viene usata per prevenire e curare la carenza specifica ( ipovitaminosi e avitaminosi) e come rimedio alle emicranie . Può essere somministrata per via orale o parenterale e la relativa somministrazione è quasi sempre ben tollerata; dosi normali vengono considerate sicure anche durante la gravidanza.

Oltre ad essere naturalmente presente negli alimenti , viene aggiunta in fortificazione ai cibi e usata come integratore alimentare . Le fonti nutrizionali più ricche di vitamina B2 sono: latte e derivati di ogni genere, uova , frattaglie , ortaggi verdi, carne , funghi e semi oleosi (soprattutto le mandorle ). In alcuni paesi è uso comune addizionare i cereali e i loro derivati con vitamina B2 – non solo, anche con tiamina e altre del gruppo B.

Di comparsa tardiva, impiega diversi mesi per divenire un quadro grave – anche grazie alle buone riserve dell'organismo. Tuttavia, oltre a sintomi e segni clinici aspecifici ma non per questo trascurabili, può compromettere specificamente vari tessuti quali la pelle , gli occhi e la lingua.

La vitamina B2, in associazione a luce ultravioletta , viene utilizzata per rimuovere i patogeni dal sangue in un particolare sistema commercializzato nel 2017 da "Terumo Corporation".

L'applicazione di vitamina B2 per via topica associata a irradiazione con luce UV è un metodo terapeutico per rallentare la progressione dell' ectasia corneale – assottigliamento progressivo della cornea , la cui forma più comune è il cheratocono – rafforzando il tessuto corneale.

Effetti Collaterali

Effetti collaterali della somministrazione di vitamina B2

Non esistono prove di tossicità causata da assunzioni eccessive di vitamina B2 nell'uomo, in parte perché ha una solubilità in acqua inferiore rispetto ad altre vitamine del gruppo B, ma anche perchè l'assorbimento diventa meno efficiente all'aumentare delle concentrazioni nutrizionali in quanto esse supererebbero il potenziale di assorbimento intestinale; va poi specificato che la vitamina B2 plasmatica viene escreta dai reni attraverso le urine, in maniera svincolata dallo stato delle riserve corporee – per questo, a riserve vuote, l'escrezione di vitamina B2 corrisponde al livello di assunzione alimentare.

Nello studio dell'eventuale efficacia preventiva sull'emicrania, somministrazioni orali di 400 mg / die di vitamina B2 per 90 giorni non hanno causato effetti collaterali a breve termine. Sebbene dosi potenzialmente tossiche possano essere somministrate per iniezione, qualsiasi eccesso nutrizionale viene escreto con le urine, conferendole un colore giallo brillante – a quantità rilevanti.

Il fatto che si possiedano dati limitati sugli effetti avversi della riboflavina non significa, tuttavia, che l'assunzione elevata non provochi complicazioni di sorta. Il "Food and Nutrition Board" esorta comunque a non eccedere con l'assunzione di vitamina B2.