Introduzione La vitamina B2 o riboflavina è un elemento idrosolubile del gruppo B con funzione coenzimatica – flavina mononucleotide (FMN) e flavina adenina dinucleotide (FAD) – indispensabile alla respirazione cellulare, al metabolismo di glucidi, amminoacidi, grassi e non solo. Shutterstock Oltre ad essere naturalmente presente negli alimenti, viene aggiunta in fortificazione ai cibi e usata come integratore alimentare. Le fonti nutrizionali più ricche di vitamina B2 sono: latte e derivati di ogni genere, uova, frattaglie, ortaggi verdi, carne, funghi e semi oleosi (soprattutto le mandorle). In alcuni paesi è uso comune addizionare i cereali e i loro derivati con vitamina B2 – non solo, anche con tiamina e altre del gruppo B. Sotto forma di integratore, viene usata per prevenire e curare la carenza specifica (ipovitaminosi e avitaminosi) e come rimedio alle emicranie. Può essere somministrata per via orale o parenterale e la relativa somministrazione è quasi sempre ben tollerata; dosi normali vengono considerate sicure anche durante la gravidanza. La riboflavina fu scoperta nel 1920, isolata nel 1933 e sintetizzata nel 1935. È inclusa nell'elenco dei medicinali essenziali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che menziona i più sicuri ed efficaci necessari al sistema sanitario. La riboflavina è disponibile come farmaco generico e da banco. L'integrazione alimentare di vitamina B2 per circa 30 giorni ha un costo approssimativo di 23 euro / 22 dollari americani.

Integrazione Vitamina B2 e carenza nutrizionale Il primo uso medico della vitamina B2 sintetica è certamente quello curativo sull'avitaminosi da riboflavina, che può manifestarsi quasi esclusivamente in caso di malnutrizione grave e generalizzata. Di comparsa tardiva, impiega diversi mesi per divenire un quadro grave – anche grazie alle buone riserve dell'organismo. Tuttavia, oltre a sintomi e segni clinici aspecifici ma non per questo trascurabili, può compromettere specificamente vari tessuti quali la pelle, gli occhi e la lingua.

Usi Medici Vitamina B2 ed emicrania Una review del 2017 ha messo in luce l'utilità della riboflavina nella prevenzione dell'emicrania negli adulti, ma gli studi clinici su adolescenti e bambini hanno prodotto risultati contrastanti. Vitamina B2 per l’ectasia corneale L'applicazione di vitamina B2 per via topica associata a irradiazione con luce UV è un metodo terapeutico per rallentare la progressione dell'ectasia corneale – assottigliamento progressivo della cornea, la cui forma più comune è il cheratocono – rafforzando il tessuto corneale. Vitamina B2 e rimozione dei patogeni dal sangue La vitamina B2, in associazione a luce ultravioletta, viene utilizzata per rimuovere i patogeni dal sangue in un particolare sistema commercializzato nel 2017 da "Terumo Corporation".

Effetti Collaterali Effetti collaterali della somministrazione di vitamina B2 Non esistono prove di tossicità causata da assunzioni eccessive di vitamina B2 nell'uomo, in parte perché ha una solubilità in acqua inferiore rispetto ad altre vitamine del gruppo B, ma anche perchè l'assorbimento diventa meno efficiente all'aumentare delle concentrazioni nutrizionali in quanto esse supererebbero il potenziale di assorbimento intestinale; va poi specificato che la vitamina B2 plasmatica viene escreta dai reni attraverso le urine, in maniera svincolata dallo stato delle riserve corporee – per questo, a riserve vuote, l'escrezione di vitamina B2 corrisponde al livello di assunzione alimentare. Nello studio dell'eventuale efficacia preventiva sull'emicrania, somministrazioni orali di 400 mg / die di vitamina B2 per 90 giorni non hanno causato effetti collaterali a breve termine. Sebbene dosi potenzialmente tossiche possano essere somministrate per iniezione, qualsiasi eccesso nutrizionale viene escreto con le urine, conferendole un colore giallo brillante – a quantità rilevanti. Il fatto che si possiedano dati limitati sugli effetti avversi della riboflavina non significa, tuttavia, che l'assunzione elevata non provochi complicazioni di sorta. Il "Food and Nutrition Board" esorta comunque a non eccedere con l'assunzione di vitamina B2.

Funzioni Funzioni della vitamina B2 Flavina mononucleotide (FMN) e flavina adenina dinucleotide (FAD) sono cofattori che partecipano a numerose reazioni enzimatiche delle flavoproteine: Flavoproteine ​​della catena di trasporto degli elettroni , tra cui FMN nel complesso I e FAD nel complesso II;

, tra cui FMN nel complesso I e FAD nel complesso II; Il FAD è necessario per la produzione di acido piridossico dal piridossale (vitamina B6) da parte della piridossina 5'-fosfato ossidasi;

di dal piridossale (vitamina B6) da parte della piridossina 5'-fosfato ossidasi; La forma primaria del coenzima della vitamina B6 (piridossal fosfato) dipende dalla FMN;

del della (piridossal fosfato) dipende dalla FMN; L 'ossidazione del piruvato , α-chetoglutarato e amminoacidi a catena ramificata richiede FAD nella porzione E3 condivisa dei rispettivi complessi deidrogenasi;

del , e a richiede FAD nella porzione E3 condivisa dei rispettivi complessi deidrogenasi; L' acil CoA deidrogenasi lipidica richiede FAD nell'ossidazione degli acidi grassi;

richiede FAD nell'ossidazione degli acidi grassi; Il FAD è necessario per convertire il retinolo (vitamina A) in acido retinoico attraverso la deidrogenasi retinica citosolica;

il (vitamina A) in attraverso la deidrogenasi retinica citosolica; La sintesi di una forma attiva di folati (5-metiltetraidrofolato) da 5,10-metilenetetraidrofolato mediante metilenetetraidrofolato reduttasi è dipendente da FADH2;

di una di (5-metiltetraidrofolato) da 5,10-metilenetetraidrofolato mediante metilenetetraidrofolato reduttasi è dipendente da FADH2; FAD è necessario per convertire il triptofano in niacina (vitamina B3 o vitamina PP);

il in (vitamina B3 o vitamina PP); La riduzione della forma ossidata di glutatione (GSSG) nella sua forma ridotta (GSH) da parte del glutatione reduttasi è FAD dipendente. Per maggiori dettagli sull'azione degli enzimi ossidasi e perossidasi FMN e NAD dipendenti, consultare il link sottostante. Per approfondire: Riboflavina

Alimenti Fonti nutrizionali di vitamina B2 Alimenti e bevande naturalmente ricchi di vitamina B2 sono: latte, formaggio, ricotta, yogurt e altri fermentati, uova, ortaggi a foglia, frattaglie (fegato, reni), carni magre, legumi, funghi e semi oleosi (soprattutto mandorle). Negli alimenti, la vitamina B2 è presente sia in forma libera, sia in FMN e FAD legate alle proteine specifiche. Il latte bovino contiene principalmente riboflavina libera, con un livello minore di FMN e FAD. Nel latte intero, il 14% delle flavine è legato in forma non covalente alle proteine ​​specifiche. Nota: latte e lo yogurt contengono tra i più alti contenuti di riboflavina. L'albume e il tuorlo d'uovo contengono proteine ​​speciali leganti la vitamina B2 necessarie per la conservazione della stessa, successivamente utilizzata dall'embrione in via di sviluppo. Perdita di vitamina B2 e fortificazione dei cereali La lavorazione dei cereali provoca una perdita considerevole (fino al 60%) di vitamina B2, ragione per la quale – in molti paesi, soprattutto negli USA – la farina bianca viene fortificata / addizionata con riboflavina. L'arricchimento del pane e dei cereali per la prima colazione contribuisce in modo significativo alla copertura del fabbisogno dietetico di vitamina B2 nella popolazione generale. La vitamina B2 viene aggiunta anche agli alimenti per bambini, alla pasta e ai prodotti sostitutivi dei pasti. L'incorporazione della riboflavina nei liquidi è più complicata, a causa della sua scarsa solubilità in acqua. Pertanto a tal scopo si impiega prevalentemente riboflavina-5'-fosfato (E101a), una forma più solubile. La vitamina B2 è anche usata come colorante alimentare e come tale è contrassegnata in Europa con la sigla E101. Vitamina B2 nel riso Tuttavia il riso brillato non viene arricchito, perché la vitamina ingiallirebbe i chicchi rendendoli visivamente sgradevoli. La maggior parte del contenuto di vitamina B2 del riso può essere mantenuta grazie alla lavorazione di parboiled nei semi integrali prima di qualsiasi lavorazione. Questa cottura rapida a vapore spinge le flavine negli strati germinali e aleuronici nell'endosperma, evitandone la dispersione. Per approfondire: Alimenti con Vitamina B2

Livello di Assunzione Livello di assunzione della vitamina B2 La "National Academy of Medicine" – in passato "US Institute of Medicine (IOM) – ha aggiornato gli "Estimated Average Requirements" (EAR) e le "Recommended Dietary Allowances" (RDA) per la vitamina B2 nel 1998. Le EAR attuali per la vitamina B2 per donne e uomini, dai 14 anni in su, sono 0,9 mg / die e 1,1 mg / die; le RDA sono rispettivamente 1,1 e 1,3 mg / die. La RDA per la gravidanza è di 1,4 mg / die, mentre per l'allattamento è di 1,6 mg / die. Per i bambini fino a 12 mesi la "Adequate Intake" (AI) è di 0,3-0,4 mg / die e per i bambini tra 1 e 13 anni la RDA aumenta con l'età da 0,5 a 0,9 mg / die. Per quanto riguarda la sicurezza, l'IOM non stabilisce una "Tolerable Upper Intake Levels" (UL). La "European Food Safety Authority" (EFSA) usa "Reference Intake" al posto dell'RDA e "Average Requirement" anziché EAR. AI e UL vengono definiti come negli Stati Uniti. Per donne e uomini di età pari o superiore a 15 anni il PRI è fissato a 1,6 mg / die. Il PRI per la gravidanza è di 1,9 mg / die, per l'allattamento 2,0 mg / die. Per i bambini di età compresa tra 1 e 14 anni, i PRI aumentano con l'età da 0,6 a 1,4 mg / die. Sono superiori alle RDA statunitensi. Come per gli Stati Uniti, l'EFSA ha stabilito che non ci sono informazioni sufficienti per stabilire un UL.