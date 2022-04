Per approfondire:

Il termine vitamina B12 identifica un gruppo di sostanze organiche chimicamente affini, contenenti cobalto e per questo note come cobalamine.

Il fabbisogno quotidiano di vitamina B12 è veramente modesto, ma comunque essenziale. La dose giornaliera richiesta per l'adulto è di circa 2 - 2,5 µg, mentre i depositi presenti nell'organismo ammontano a circa 4 mg. Il fabbisogno aumenta leggermente durante la gravidanza e l' allattamento .

Va detto, per contro, che la B12 è l'unica vitamina idrosolubile di cui esistano riserve importanti nell'organismo che, concentrate a livello epatico , riescono a coprirne il fabbisogno per lunghi periodi di tempo (fino a tre - cinque anni).

Le fonti di vitamina B12 sono essenzialmente di origine animale ( fegato , latte e derivati, carne di manzo , uova); per questo motivo i rischi di carenza sono più concreti nei vegetariani . Una dieta di questo tipo seguita dalla madre in gravidanza può essere molto pericolosa per il nascituro.

La vitamina B12 contenuta nelle alghe è considerata non attiva e in competizione di biodisponibilità con quella attiva. Anche l'assunzione prolungata di alcuni farmaci , come gli antiacidi in genere, può provocare carenze di vitamina B12.

Piccole quantità di B12 vengono sintetizzate anche dalla flora batterica intestinale , ma non vengono assorbite.

Deficit importanti di vitamina B12 sono invece comuni tra gli alcolisti, tra gli anziani e, se non fosse per farmaci specifici, nelle persone che hanno subìto l'asportazione dello stomaco . La mucosa gastrica secerne infatti una glicoproteina, detta fattore intrinseco , che risulta essenziale per l'assorbimento della vitamina B12. Legandosi ad essa, dà origine un complesso indigeribile che la veicola sino all' intestino tenue , dove viene assorbito dopo essersi legato ad un recettore specifico. In assenza di fattore intrinseco, la vitamina B12 viene quasi completamente eliminata con le feci .

