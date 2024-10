Dove prendono la vitamina B12 i vegani? Come integrarla?

La dieta vegana è un regime nutrizionale che, se non gestito a dovere, può favorire l'instaurarsi di alcune carenze nutrizionali; tra le molte "potenziali", troviamo anche il deficit cronico di vitamina B12 (cobalamina). Ciò è fondamentalmente dovuto all'esclusione di interi gruppi alimentari che, nella dieta dell'uomo – animale onnivoro – assolvono funzioni molto difficilmente sostituibili. Non è certo un caso che carne, prodotti della pesca e uova da un lato, e latte e derivati dall'altro, vengano raccolti sotto quelli che si definiscono I° e II° gruppo fondamentale degli alimenti. Di seguito cercheremo di capire anzitutto le basi della dieta vegana, le generalità sulla vitamina B12, i rischi riconducibili ad un eventuale deficit e, infine, come prevenire o curare la carenza cronica di questo importantissimo nutriente. Shutterstock

In cosa consiste il veganesimo? La dieta vegana è una filosofia alimentare che si basa sul consumo esclusivo di cibi appartenenti al regno vegetale (Plantae), dei batteri (Bacteria) e dei funghi (Fungi). Non contempla qualsiasi parte dell'organismo animale (carne, frattaglie ecc.), uova, secrezioni di ogni genere e derivati (latte e prodotti caseari, miele, pappa reale, propoli ecc.). Sono ovviamente esclusi, oltre ai mammiferi, anche gli uccelli, i pesci, i crostacei, i molluschi, gli insetti e gli aracnidi – non dimentichiamo che in altre parti del mondo è usanza consumare anche queste creature. Elimina inoltre anche farmaci, integratori e cosmetici ottenuti per mezzo di sperimentazione animale o che contengano ingredienti non ammessi – compresi gli eccipienti – vestiti a base di seta e lana, e vegetali coltivati facendo uso di fertilizzanti di origine animale (farina sangue, corna e ossa di bue, farina di pesce ecc.).

Fabbisogno di vitamina B12 L'estimated average requirement (EAR) per la vitamina B12 per donne e uomini dai 14 anni in su è di 2,0 μg / die. La recommended dietary allowance (RDA) invece, è di 2,4 μg / die. La RDA per la gravidanza equivale a 2,6 μg / die e per l'allattamento è pari a 2,8 μg / die La RDA per i bambini fino a 12 mesi l'adequate intake (AI) è di 0,4-0,5 μg / die. La RDA per i bambini di età compresa tra 1 e 13 anni, la RDA aumenta con l'età da 0,9 a 1,8 μg / die. Inoltre, poiché dal 10 al 30 % delle persone anziane potrebbe non essere in grado di assorbire efficacemente la cobalamina presente in natura negli alimenti, a coloro con più di 50 anni è consigliabile fare uso di cibi arricchiti con vitamina B12 o un integratore. La European Food Safety Authority (EFSA) usa la population reference intake (PRI) anziché RDA e stabilisce le AI come segue: per donne e uomini di età > 18 anni 4,0 μg / die;

per la gravidanza 4,5 μg / die;

per l'allattamento 5,0 μg / die;

per i bambini di età compresa tra 1 e 17 anni, le IA aumentano con l'età da 1,5 a 3,5 μg / die.