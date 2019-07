Si presenta sotto forma di blocchi più o meno rigidi, confezionati sottovuoto e pronti per essere tagliati a piacere per il consumo diretto o come ingrediente di ricette più complesse .

Da qualche anno il tofu è diventato una presenza costante anche negli scaffali dei supermercati italiani, essendo un sostituto ideale del formaggio per chi non tollera il lattosio o segue un regime alimentare vegano.

In sostituzione al formaggio animale, il tofu rappresenta la scelta ideale in caso di:

Si ottiene a partire dal latte di soia , facendone coagulare le proteine mediante un apposito "caglio" naturale. Questo processo produttivo, simile a quello utilizzato per la produzione del formaggio animale , può essere facilmente replicato a casa propria utilizzando come caglio del succo di limone o del magnesio cloruro (detto nigari). Le relative video ricette sono disponibili ai seguenti link:

Il contenuto in calcio del tofu può essere più o meno consistente a seconda del " caglio " utilizzato per coagulare le proteine del latte di soia (cloruro o solfato di calcio, cloruro di magnesio ); tuttavia - pur essendo rilevante - è comunque inferiore rispetto al formaggio animale.

Il tofu è infatti privo di vitamina B12 e vitamina D , anche se in commercio esistono prodotti fortificati per soddisfare le esigenze del pubblico vegano.

Sebbene rappresenti una valida alternativa agli alimenti di origine animale, il tofu non è comunque in grado di sostituirli completamente.

Come mostrato in tabella, le caratteristiche nutrizionali possono variare anche in maniera importante da un tofu commerciale ad un altro. Questo perché, a differenza dei formaggi, non esiste un rigoroso disciplinare produttivo che disciplini la produzione del tofu.

Rispetto al formaggio, il tofu è anche ricco di potassio e povero di sodio e calorie; può quindi rappresentare un valido sostituto al formaggio nelle diete per individui ipertesi (pressione alta) , in sovrappeso o affetti da sindrome metabolica .

Sapore e preparazione

Per quanto riguarda sapore e consistenza, il tofu classico è un "formaggio" molle, di sapore leggero e particolarmente delicato.

Grazie a questa sua delicatezza al palato, in cucina il tofu si presta ai più disparati abbinamenti culinari (antipasti, snack, ripieno per primi piatti, panini, toast, creme, salse, minestre, arrosti, involtini, insalate e persino dessert). Peculiare è infatti la sua capacità di assorbire i sapori e le fragranze delle pietanze con le quali viene cucinato.

In commercio si trovano comunque numerose varietà di tofu, sia per quanto riguarda la consistenza, il sapore e l'aroma. Tutti questi prodotti possono essere distinti in due categorie, il tofu fresco, prodotto direttamente dal latte di soia, ed il tofu conservato, che deriva da un'ulteriore lavorazione del tofu fresco.

Il tofu tradizionale fresco si ottiene lasciando in ammollo per 24 ore i semi di soia, successivamente macinati finemente con aggiunta di acqua. Il liquido lattiginoso che si ricava da tale procedura (vedi ricetta per il latte di soia) viene quindi fatto cagliare (con succo di limone o nigari) e messo in appositi stampi a sgocciolare. Segue un risciacquo e la pressatura in pannetti di tofu fresco pronti per essere commercializzati.

Da questa base, inoltre, è possibile creare tofu conservati, grazie all'impiego di aromi particolari e diverse tecniche di produzione.