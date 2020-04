Mineralizzanti , antianemici e nutrienti , gli spinaci erano l'ingrediente ideale per creare il mito della magica pozione trangugiata da braccio di ferro. La loro fama di alimenti fortemente " energetici " legata al mito di Popeye, oltre ad essere il risultato di un errore di trascrizione nel riportare la concentrazione di ferro nelle primissime tabelle nutrizionali (si aggiunse “uno zero di troppo”), fu ben presto messa in discussione anche dalla scoperta degli ossalati; questi sono definiti come sostanze antinutrienti che limitano fortemente la biodisponibilità dei minerali (ferro, calcio , magnesio ) contenuti negli ortaggi a foglie verdi.

Alla luce di questi dati sembra proprio che i creatori del famoso personaggio animato abbiano preso un abbaglio. In realtà NON è esattamente così.

Pur essendo molto abbondante, il 95% del ferro contenuto negli spinaci è comunque inutilizzabile come nutriente, a causa della sua forma chimica (ferro ferrico o ferro trivalente Fe 3+ ) e della presenza di acido ossalico e derivati. Facendo un po' di conti, alla faccia dei vegetariani più accaniti, si scopre che per assorbire l'equivalente in ferro fornito da 100 grammi di carne , occorre consumare più di un chilogrammo di spinaci. Lo stesso vale per il magnesio e per il calcio; di quest'ultimo, ne viene assorbito solo il 5% del totale.

Caratteristiche nutrizionali

Gli spinaci sono alimenti poco calorici, nei quali l'energia viene fornita principalmente da carboidrati, seguiti dalle proteine e da quantità irrilevanti di lipidi. I glucidi sono prevalentemente semplici e i peptidi a basso valore biologico.

Il contenuto di fibre è elevato, mentre il colesterolo è assente. La quantità di vitamine (sia liposolubili che idrosolubili) è apprezzabile, così come quella di sali minerali; nei paragrafi che seguiranno entreremo più nel dettaglio.

Gli spinaci non sono controindicati per chi soffre di obesità, patologie metaboliche, intolleranza al lattosio o al glutine. Hanno qualche controindicazione legata alla presenza di certi fattori antinutrizionali di cui parleremo meglio di seguito.

La porzione media di spinaci è di 50-70 g a crudo e 100-200 g a cotto.

Ferro degli spinaci

Gli spinaci sono ricchissimi di ferro; grazie ai loro 2,9 mg di minerale per 100 grammi di prodotto fresco, ne detengono il primato assoluto fra gli ortaggi. Facendo un passo indietro, ricordiamo che la scarsa biodisponibilità del ferro negli spinaci è anzitutto causata dalla sua tipologia chimica, ma anche dalla presenza di ossalati. L'inconveniente della forma chimica è, almeno in minima parte, risolto dalla presenza di vitamina C (acido ascorbico), che ne incrementa il potenziale di assorbimento.

Il ferro è anche soggetto a chelazione degli ossalati ma, fortunatamente, queste sostanze possono essere inattivate con la cottura. Bisogna però ricordare che non sono solo gli ossalati ad essere termolabili, ma anche la vitamina C. Ciò significa che la cottura è responsabile non solo dell'eliminazione un fattore antinutrizionale per il ferro, ma anche di un nutriente che ne faciliterebbe l'assorbimento.

Vitamine e antiossidanti degli spinaci

Gli spinaci rappresentano anche una buona fonte di carotenoidi (pro-vitamina A), vitamina C (acido ascorbico), acido folico, vitamina K, vitamina E, clorofilla e luteina; discreto il quantitativo di riboflavina (vit PP).

L'insieme di questi micronutrienti ne esalta le proprietà antiossidanti, rendendoli un alimento particolarmente utile per la salute degli occhi, per chi soffre di aterosclerosi, per le gestanti e per l'azione protettiva nei confronti delle patologie coronariche.

Spinaci crudi o spinaci cotti?

Per evitare di danneggiare il contenuto in acido ascorbico e folati sensibili al calore, gli spinaci dovrebbero essere mangiati crudi. Inoltre, la cottura in acqua tende a disperdere il loro prezioso carico di minerali per diluizione; ecco perché, preferendoli cotti, si consiglia di consumarli al vapore. In tal caso, qualche goccia di succo di limone sarà utile a ripristinare la concentrazione di vitamina C persa in cottura e necessaria ad aumentare la biodisponibilità del ferro.