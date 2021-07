Perchè Ingrassiamo?

Siamo Quello che Mangiamo

Cosa significa che siamo quello che mangiamo?

"Siamo quello che mangiamo" è un'inflazionatissima frase di Ippocrate che, dopo aver udito o letto innumerevoli volte, molti danno erroneamente per scontata.

Ma cosa significa veramente questa frase? Semplicemente che, se mangiassimo costantemente in maniera inadeguata, non dovremmo meravigliarci di mostrare una composizione corporea e uno stato di salute poco soddisfacenti.

Quindi è possibile rimanere sani e belli mangiando solo cibi sani? No. Contano moltissimo le porzioni e il livello di attività motoria.

Eppure c'è chi si "presenta bene" pur non curandosi (all'apparenza) di ciò che "mette nello stomaco" e di come si allena.

Beh, a questo punto, continuiamo a rispondere per aforismi.

L'abito non fa il monaco

Vedere una persona che mangia due pizze con un litro di birra al seguito il sabato sera, non deve indurre a credere che ciò venga ripetuto negli altri 6 giorni e mezzo della settimana. Anzi! Psicologicamente parlando, è molto più probabile il contrario.

Peraltro, in diversi casi "sembrare" in forma non significa esserlo. Le abbuffate ricorrenti possono comunque creare delle problematiche indipendenti dalla composizione corporea, come disagi allo stomaco, eccessivo reflusso gastroesofageo, scompensi metabolici ecc.

Non dimentichiamo poi che alcuni disturbi del comportamento alimentare propriamente detti (DCA) – o comunque border line – si basano su metodi di compenso purgativo (vomito autoindotto, uso di lattativi, digiuno, pratica di attività motoria smodata e combinazione degli stessi).

L'eccezione conferma la regola

Se anche così fosse, trattasi di un caso molto isolato. Qualsiasi professionista della nutrizione può confermare che la magrezza costituzionale propriamente detta è davvero rara.

Prima o poi arriva il conto

Ciò riguarda soprattutto i pre-adolescenti che, grazie ad uno stile di vita estremamente più attivo di quello degli adulti, e in merito alla totale assenza di alcol etilico, ma anche perché la loro dieta viene spesso gestita da terzi, sono tendenzialmente magri e in salute – purtroppo, con eccezioni sempre più frequenti.

È anche il caso dei giovani atleti agonisti di sport estremamente impegnativi, come ad esempio il canottaggio – ma potremmo citarne altri. Tuttavia, al termine della carriera atletica, il tasso di sovrappeso per questi soggetti schizza alle stelle. Ciò è comprensibile se pensiamo che, da un momento all'altro, il loro consumo calorico crolla di almeno 5000 e talvolta oltre 10000 kcal settimanali.

Nota: per dare la giusta importanza a questi numeri basti pensare che 1 chilogrammo di tessuto adiposo è formato da una quantità di grassi tali da poter generare circa 7000 kcal .

Chiariti questi concetti, passiamo al lato più tecnico dell'argomento.