I semi di sesamo si mangiano interi o decorticati, secchi o tostati (vengono quasi sempre utilizzati come ingrediente), ma costituiscono anche una materia prima di eccellenza per l'estrazione di olio alimentare ; il residuo della spremitura è detto farina di sesamo (è simile alla farina di nocciole ).

Come gli altri semi oleosi, anche il sesamo è tra le più frequenti cause di reazioni allergiche nelle persone sensibili.

Non appartenendo alla cultura alimentare mediterranea , il sesamo è un prodotto che non rientra in alcuno dei VII gruppi fondamentali degli alimenti . Pur essendo un seme (normalmente raggruppati nel III e IV gruppo) il sesamo è ricco di grassi e (come le noci , le nocciole , i pinoli , le mandorle e i pistacchi ) si contestualizza meglio tra i grassi e gli oli da condimento (V gruppo).

Utilizzo

Uso alimentare del sesamo e dell'olio di sesamo

I semi di sesamo (interi, decorticati, essiccati o tostati) vengono quasi sempre utilizzati come ingrediente per comporre delle ricette più elaborate.

Anche per la loro importanza nutrizionale, ma soprattutto in virtù della tipica croccantezza e del caratteristico sapore, i semi di sesamo sono largamente impiegati per decorare e impreziosire, anche dal punto di vista nutrizionale, diversi prodotti da forno (pane, crackers ecc), barrette dietetiche e sostitutive del pasto, muesli, verdure e persino alcuni dessert.

Non molto conosciuti nelle regioni settentrionali, i semi di sesamo rappresentano un ingrediente particolarmente versatile, importante soprattutto nella cucina giapponese e in quella indonesiana; abbrustoliti e mescolati con sale marino (10-20 parti di sesamo per una di sale) danno origine al gomasio, una valida e sicuramente più salutare alternativa al sale da cucina.

L'olio di sesamo è un grasso da condimento che si presta all'utilizzo "a crudo"; non sopporta la cottura, che ne pregiudica l'integrità lipidica, e ha una pessima capacità di conservazione (si ossida e irrancidisce facilmente).

Per le sue caratteristiche organolettiche e gustative, la farina di sesamo è un ingrediente che trova impiego nella panificazione o nella composizione di ricette (salse, paste ecc) etniche; non contiene glutine e si utilizza pertanto in percentuali molto basse, inferiori al 10%

Uso farmaceutico dell'olio di sesamo

Oltre al tradizionale uso alimentare, l'olio di sesamo trova impiego anche nel settore farmaceutico come veicolo di medicamenti liposolubili ad uso parenterale (come alcuni ormoni iniettabili) e come blando lassativo; a tale scopo si utilizza olio di sesamo di prima qualità spremuto a freddo. Si registrano impieghi anche in cosmetica, per saponi e shampoo.

Uso cosmetico

