Sciopero della fame: cosa succede all’organismo

Il digiuno fu utilizzato come forma di contestazione già in epoca pre-cristiana, più precisamente in Irlanda (Troscad o Cealachanìì).

Mahatma Gandhi fu recluso nel 1922, nel 1930, nel 1933 e nel 1942, e partecipò a due importanti scioperi della fame (dharna) contro i coloni inglesi.

All'inizio del '900, le suffragette inglesi adottarono lo sciopero della fame a difesa dei propri diritti.

Così via, fino ai giorni nostri: i repubblicani irlandesi nel 1980-1981 e subito dopo i prigionieri politici in Turchia, nel 2019 Lyubov Sobol e nel marzo-aprile 2021 Aleksei Navalny fecero lo stesso in Russia, nel 2018 toccò al famoso regista ucraino Oleh Sentsov; perfino in Italia, Marco Pannella ha utilizzato più volte questo sistema.

Ma perché i manifestanti mettono in pericolo la propria vita e usano lo sciopero della fame come forma di protesta?

Cosa succede al corpo umano quando non dispone dei nutrienti sufficienti e per un periodo di tempo così lungo?