Dato che non viene prodotta dalla cagliata, ma da un suo sottoprodotto (il siero di latte ), la ricotta non può essere considerata un vero e proprio formaggio. Nelle varie lingue, la ricotta è conosciuta come:

Si formano così dei fiocchi bianchi che affiorano spontaneamente in superficie, inglobando al loro interno una certa quantità di grasso , lattosio e sali minerali . Questa massa viene quindi estratta con la schiumarola e raccolta in appositi cestelli forati, per consentirne lo sgocciolamento prima di conferirgli la caratteristica forma. Il siero residuo, denominato "scotta", viene utilizzato per l'alimentazione del bestiame o per l'estrazione del lattosio.

Pertanto, quando si acquista una ricotta è importante controllarne i valori nutrizionali riportati in etichetta : le differenze tra un prodotto e l'altro possono essere sorprendentemente significative (in genere la ricotta di bufala è più grassa di quella di pecora, che a sua volta è più grassa di quella di vacca).

Proprietà

Caratteristiche nutrizionali della ricotta vaccina

La ricotta è un alimento che appartiene al II Gruppo Fondamentale degli Alimenti (Latte e Derivati); in quanto tale ha la funzione di aumentare l'apporto di proteine ad alto valore biologico (con tutti gli amminoacidi essenziali nelle giuste quantità), oltre a fornire certi minerali e vitamine specifici.

In generale, a dispetto delle umili origini, la ricotta di vacca è forse oggi il più nobile tra tutti i latticini. Ha un apporto energetico medio (sovrapponibile a quello di una carne mediamente grassa o di un salume magro), fornito principalmente dai grassi, seguiti dalle proteine e infine dai glucidi.

La qualità proteica è nettamente superiore rispetto a quella dei formaggi (ricchi di caseine anziché di sieroproteine), mentre il contenuto lipidico (se prodotta interamente da siero) è notevolmente inferiore. Bisogna comunque ricordare che gli acidi grassi del latte e derivati sono prevalentemente di tipo saturo e che si accompagnano a discrete quantità di colesterolo; mentre da un lato la ricotta è considerata un latticino tra i più adatti nella terapia nutrizionale per l'ipercolesterolemia, dall'altro richiede un consumo ragionevole che escluda qualunque eccesso (in termini di porzione e frequenza al consumo).

La frazione dei carboidrati è rappresentata dal lattosio, un disaccaride imputabile di reazioni avverse per chi soffre della specifica intolleranza alimentare.

In merito al contenuto di minerali, la ricotta è considerata una fonte eccellente di calcio e fosforo, due macronutrienti essenziali alla costruzione e al mantenimento dello scheletro. La quantità di sodio, comunque inferiore a quella della maggior parte dei formaggi, non è del tutto trascurabile.

Per quel che riguarda le vitamine, la ricotta fornisce ottime quantità di riboflavina (vit B2 – componente essenziale coenzimatico) e retinolo equivalenti (vit A – necessario al mantenimento della funzione visiva e, in certe forme chimiche, potente antiossidante).

La ricotta non contiene fibra alimentare.

In definitiva, nel contesto del II Gruppo Fondamentale degli Alimenti, la ricotta di vacca è considerata un prodotto scarsamente calorico, digeribile e nutriente. Per queste sue caratteristiche, la ricotta vaccina è un alimento contestualizzabile in molti regimi alimentari; fa eccezione quello per i soggetti intolleranti al lattosio dato che - a differenza dei formaggi stagionati - la ricotta ha una percentuale di lattosio elevata, pari a circa il 3,5% (più alta nelle ricotte ottenute aggiungendo latte e panna).

E' utilizzata come rappresentante dei derivati del latte anche nelle terapie nutrizionali per il sovrappeso e le patologie metaboliche (seppur in quantità moderate e con frequenza ridotta).

Mentre viene concessa nella dieta latto-vegetariana (a patto che non vi sia traccia di caglio animale), è rifiutata dalla filosofia vegana.

La porzione media di ricotta è di 100-150 g (circa 150-220 kcal).