Red Bull - Effetti Red Bull

Taurina Red Bull e taurina Cos'è la taurina? La taurina è un amminoacido condizionatamente essenziale, prodotto a partire da aminoacidi solforati come la metionina e la cisteina. Funzioni della taurina E' particolarmente concentrata a livello muscolare, cardiaco e cerebrale; rientra in numerose funzioni biologiche: Sintesi dei sali biliari

Mantenimento dell'omeostasi idrosalina cellulare

Protezione cellulare e tissutale (prevalentemente a livello cardiaco)

Azione detossificante

Modulazione della risposta immunitaria. Taurina nello sport Nella pratica sportiva, la taurina è utilizzata con successo nella riduzione del danno ossidativo indotto dall'intensa attività fisica, proteggendo efficacemente le strutture muscolari, già alle dosi di 1,5 g.

Glucoronolattone Red Bull e glucoronolattone Cos'è il glucoronolattone? Il glucoronolattone è uno zucchero prodotto a livello epatico durante il metabolismo glucidico. Può essere introdotto tramite la dieta (molto presente nei frutti a grappolo, nelle mele, nelle arance e nelle crucifere). Una volto assunto, viene di ossidato a livello epatico in acido glucarico e altri metaboliti, principalmente responsabili della sua funzione biologica. Funzioni del glucoronolattone Detossificante: garantisce i processi di detossificazione epatica mediante glucoronazione Possibile azione citoprotettiva e antitumorale (ancora in fase sperimentale). Glucoronolattone: funziona? Gli unici studi presenti in letteratura riguardanti il supplemento con questo prodotto, sono quelli in cui si valuta l'efficacia delle varie bevande energetiche. Questo non ci permette di trarre conclusioni certe, relativamente all'efficacia ergogenica o cognitiva di questo composto.

Valori Nutrizionali RED BULL - per lattina da 250 ml -

Calorie 112 Kcal Grassi 0.2g Carboidrati 27,35g Proteine 0,63g Fibre 0g Acqua 221,13g Taurina 1g Glucoronolattone 600mg Caffeina 80mg Niacina 20mg Acido Pantotenico 5mg Vitamina B6 10mg Vitamina B12 5mcg



Niacina Red Bull e niacina Cos'è la niacina? Nota anche come acido nicotinico, vitamina B3 o vitamina PP (Pellagra Prevented), viene introdotta attraverso le carni e assorbita a livello intestinale; una piccola quota può essere sintetizzata a partire dall'aminoacido triptofano. Funzioni della niacina La sua funzione biologica è quella di cofattore, sotto forma di NAD o NADP, in numerose reazioni biologiche: Reazioni di ossido-riduzione centrali nel metabolismo, in quanto è coinvolta sia nelle reazioni cataboliche (necessarie a ottenere energia), sia in quelle anaboliche (necessarie alla costituzione di nuovi elementi Reazioni non redox: importanti nel regolare crescita, differenziazione e funzionalità cellulare. Le carenze di niacina sono molto rare e responsabili di una patologia nota come Pellagra, caratterizzata da affezioni del tratto gastro-intestinale, da dermatiti e da deficit neuronali. Niacina nello sport Diversi studi hanno dimostrato come le vitamine del gruppo B possano supportare la prestazione atletica e mentale, e coadiuvare le terapie farmacologiche contro patologie cardiovascolari e infettive (HIV). Altri approfondimenti sono in corso anche per cercare di comprendere il ruolo di questa vitamina nella prevenzione del cancro e della patologia diabetica. Dose ed effetti collaterali della niacina La dose giornaliera raccomandata per la popolazione italiana si aggira intorno ai 20 mg per gli uomini e a 15 mg per la donna, considerando che dosi eccessive possono determinare arrossamenti e pruriti cutanei, nausea e vomito. A dosi superiori ai 500 mg/die si sono anche verificati casi di epatotossicità.

Acido Pantotenico Red Bull e acido pantotenico Cos'è l'acido pantotenico? Noto anche come Vitamina B5, rientra nella sintesi del Coenzima A, insieme ad ATP e cisteina, giocando un ruolo chiave in tutte le reazioni nelle quali si realizza il trasferimento di un gruppo acilico (decarbossilazione ossidativa del piruvato e dell'α-chetoglutarato, ossidazione degli acidi grassi). Funzioni dell'acido pantotenico L'acido pantotenico partecipa quindi alle: Reazioni cataboliche, necessarie a ottenere energia dai cibi Reazioni di sintesi di acidi grassi, colesterolo e ormoni steroidei Reazioni di sintesi di neurotrasmettitori Reazioni metaboliche di farmaci e tossine. Dose dell'acido pantotenico La dose giornaliera raccomandata va dai 4 ai 7 mg; tuttavia, data la presenza di questa vitamina in molti alimenti (prevalentemente cereali integrali e carni), si riscontrano carenze solo in gravi casi di malnutrizione. Non sono noti casi di tossicità, anche se a dosi molto elevate (10/20 gr al giorno) si sono registrate profuse diarree.

Vitamina B6 Red Bull e vitamina B6 Cos'è la vitamina B6? Nota anche come piridossina, è un derivato piridinico introdotto prevalentemente tramite le carni, assorbito a livello del digiuno dopo idrolisi ATP dipendente e trasportato al fegato legato all'albumina. Qui, la piridossina viene trasformata in piridosammina e poi in piridossale e successivamente fosforilata, con conseguente attivazione e stoccaggio. Dal fegato viene poi veicolata ai vari tessuti dove può espletare il proprio ruolo biologico. Funzioni della vitamina B6 La vitamina B6 funziona principalmente come cofattore; per la precisione: Incrementa i livelli di glucosio ematico: favorisce infatti glicogenolisi e gluconeogenesi Favorisce la sintesi di neurotrasmettitori come serotonina, dopamina, norepinefrina, GABA Guida la sintesi del gruppo EME, necessario all'emoglobina per legare l'ossigeno Permette la sintesi di Niacina, partendo da triptofano Modula l'azione ormonale. Applicazione e dosaggio della vitamina B6 Viene utilizzata nel trattamento di numerose patologie, con particolare importanza per quelle neurodegenerative, cardiovascolari e nei disordini immunitari. Il suo fabbisogno giornaliero è attestato intorno a 1/1,5 mg, ma anche in questo caso le situazioni di carenza sono molto rare.

Vitamina B12 Red Bull e vitamina B12 Cos'è la vitamina B12? Nota anche come cobalamina, è presente in numerose forme, anche se quelle biologicamente attive nell'organismo umano solo la metilcobalamina e la 5 deossi deanosinl cobalamina. Tra tutte, è l'unica vitamina a contenere uno ione metallico (il COBALTO) nella sua struttura. Funzioni della vitamina B12 Rappresenta il cofattore enzimatico per due enzimi: Metionin sintasi: mediatrice della reazione di detossificazione da omocisteina, importante quindi nella prevenzione dei rischi cardiovascolari Metilmalonil-CoA mutasi: importante nel metabolismo energetico da grassi e proteine e anche coinvolta nella sintesi dell'EMOGLOBINA. Fabbisogno e carenza di vitamina B12 I deficit di vitamina B12 sono abbastanza evidenti nella popolazione anziana oltre i 60 anni, con conseguente incremento dei livelli di omocisteina, insorgenza di quadri anemici (anemia perniciosa) e disturbi gastrointestinali e neurologici.

Il fabbisogno giornaliero per la popolazione italiana è stimato intorno ai 20 mcg, che però dovrebbero aumentare nella popolazione over 60.

La diffusione degli stati carenziali è determinata da meccanismi di assorbimento molto complessi, che prevedono la presenza del fattore intrinseco (prodotto a livello gastrico), specifici recettori intestinali e trasportatori plasmatici.

Altri Ingredienti Quali sono gli altri ingredienti funzionali della Red Bull? Inositolo: sintetizzato dal fegato e ricavato dagli alimenti, ricopre numerose funzioni biologiche; è molto importante per la funzionalità di fegato (azione epatoprotettrice), cervello (blando sedativo) e membrane plasmatiche.

Acido citrico: ha azione conservante e correttrice di acidità; favorisce l'assorbimento del ferro e ostacola la formazione di calcoli renali; espleta inoltre una blanda azione battericida e antiartritica.

Glucosio e saccarosio: hanno funzione energetica. Controindicazioni Red Bull Si consiglia di limitare il consumo di Red Bull al di sotto dei 16 anni, in gravidanza, allattamento, in presenza di diabete mellito, ipertensione, nervosismo, ipertiroidismo, insonnia, alto rischio cardiovascolare e disidratazione (la Red Bull non è una bevanda reidratante ma favorisce la perdita di liquidi per il contenuto in caffeina).

L'eccessivo consumo di Red Bull è controindicato anche agli atleti per il rischio di positività alla caffeina; tale rischio si fa concreto quando i livelli di assunzione superano i 200 mg nelle tre ore precedenti la competizione.