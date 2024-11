Quanto bere? Fabbisogno di acqua

Nelle persone sane, lo stimolo fisiologico di sete è sufficiente a mantenere lo stato di idratazione. Bisogna tuttavia ricordarsi di "ascoltarlo" – considerazione apparentemente scontata ma, nel pratico, molto utile. Ecco perché molti hanno la buona abitudine di portare con sé una bottiglietta d'acqua da sorseggiare di tanto in tanto, a prescindere dalla sensazione di sete.

Secondo i LARN (Livelli di assunzione di riferimento per la popolazione italiana) un'assunzione adeguata (media) è di circa 2,5 L/die per gli uomini e 2 L/die per le donne.

Un altro sistema per calcolare il fabbisogno idrico è il peso corporeo. Bevendo 30-35 mL di acqua per kg di peso corporeo si dovrebbe coprire il fabbisogno individuale.

Un ulteriore tipo di conteggio prende in considerazione il fabbisogno calorico. Un adulto sedentario, uomo o donna, può accontentarsi di circa 1 ml di acqua ogni 1 kcal assunta con la dieta normocalorica.

Attenzione però, non è che il fabbisogno aumenti o diminuisca in base alla quantità di calorie nutrizionale introdotta – anche se l'acqua è effettivamente essenziale all'omeostasi generale, quindi anche ai processi cellulari energetici - e non è nemmeno proporzionale al peso.

Così come il suggerimento dei LARN, queste ultime due stime si rivelano comode e pratiche, se rivolte alla popolazione generale, ma non specifiche sulla persona.

Bisogna anche considerare che il monte idrico non è soddisfatto dalle sole bevande, ma anche dai cibi. Una dieta equilibrata da pressappoco 2000 kcal ad esempio, con porzioni adeguate di tutti gli alimenti - inclusi frutta e verdura, latte e yogurt – fornisce circa 1,2-1,3 litri (L) d'acqua. Secondo il rapporto 1/1, il fabbisogno d'acqua sarebbe 2000 ml, ovvero 2 L. Per differenza, mancherebbero solamente 700-800 ml al completo soddisfacimento del fabbisogno. Siccome un bicchiere d'acqua ne fornisce più o meno 200 ml, bevendone 1 a pasto (inclusa colazione e spuntini) si raggiungerebbe facilmente l'obbiettivo.

(fonte: Shutterstock)

Bambini e anziani

Il fabbisogno di acqua è "proporzionalmente" maggiore nei bambini, rispetto agli adulti (parliamo del rapporto sul peso corporeo). L'organismo giovane contiene più acqua di quello adulto e, in genere, tende a sudare molto di più. La Società Italiana di Nutrizione Umana (SINU, 2014) suggerisce: da 6 a 12 mesi si consigliano 800-1000 ml/die; da 1-3 anni 1200 ml/die; da 7-10 anni 1800 ml/die; da 11-14 anni 1900-2100 ml/die; da 15-17 anni 2000-2500 ml/die.

È, inoltre, dimostrato, che il segnale di sete tende a ridursi con l'età, ragione per la quale in terza età si consiglia di prestare maggiore attenzione alla quantità di liquidi ingeriti – con lo scopo di prevenire la disidratazione. Un buon metodo è di considerare 1,5 ml / kcal di energia introdotta con la dieta.

Esistono poi numerose condizioni disagevoli, predisposizioni individuali e malattie che incidono molto sul fabbisogno di acqua e minerali. Queste vanno dalle meno gravi, come l'attitudine alla litiasi (sia renale che biliare) e la stipsi, fino all'insufficienza renale e agli edemi (anche da terapie farmacologiche). Tali casistiche sono totalmente escluse da quanto discuteremo in seguito .

Nota: esistono anche condizioni nelle quali è raccomandato aumenta l'apporto di acqua oltre il fabbisogno, come il tentatio di velocizzare l'escrezione di principi farmacologici o tossici.

Sportivi

L'attività fisica esercita un influsso positivo sullo stimolo della sete, anche se, a primo acchito, tale affermazione sembrerebbe "cozzare" totalmente con il principio della sudorazione da sforzo, dell'umidificazione ventilatoria e dell'escrezione renale dei cataboliti (soprattutto gruppi azotati e corpi chetonici) - tutte vie di eliminazione dell'acqua corporea.

In realtà, la pratica di esercizio motorio sembra migliorare la sensibilità/efficacia agli stimoli fisiologici, come anche quello dell'appetito, dell'evacuazione intestinale, il ciclo sonno veglia ecc. Nel complesso richiede comunque quantità di liquidi superiori.

Detto ciò, per gli sportivi la questione cambia parecchio. Essendo una variabile molto eterogenea, non solo per il carico allenante, ma anche per l'individualità, non è possibile uniformare la stima del fabbisogno in modo applicabile. Esistono delle formule empiriche che, tuttavia, sul campo lasciano il tempo che trovano.

Il metodo più pratico rimane quello del "bilancio idrico", ovvero pesarsi prima dell'allenamento e dopo l'allenamento, facendo la sottrazione e ricavando per differenza il volume di liquidi e minerali perduti nella sessione. Questa prova andrebbe ripetuta ad ogni variazione climatica e di allenamento; anche la modifica della composizione corporea, soprattutto dal sovrappeso grave al normopeso, cambia tale reazione.