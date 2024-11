Quali sono i valori normali di vitamina D?

La vitamina D è una vitamina indispensabile per la salute delle ossa e per altre importanti funzioni, come la differenziazione cellulare, la difesa immunitaria e la risposta del sistema nervoso allo stress .

Quale è il livello ottimale di vitamina D? Cosa dicono gli studi?

I livelli sierici raccomandati di 25(OH)D variano a seconda delle autorità consultate e in base all'età.

L'unità di misura è, solitamente, quella dei nanogrammi su millilitro (ng/mL); come alternativa viene utilizzata quella delle nanomoli su litro (nmol/L).

Nel 2011 un comitato IOM (National Academy of Medicine) ha concluso che, per la salute delle ossa e per la salute generale, è necessario un livello sierico di 25(OH)D di 20 ng/mL (50 nmol/L).

Una revisione del 2014 intitolata "Optimal Serum 25-Hydroxyvitamin D Levels for Multiple Health Outcomes" ha concluso che i livelli sierici più vantaggiosi per la 25(OH)D sembravano essere vicini a 30 ng/mL (75 nmol/L).

Un'altra revisione del 20215 intitolata "Plausible ergogenic effects of vitamin D on athletic performance and recovery" ha concluso che, per gli atleti, sarebbero raccomandati intervalli da 30 a 40 ng/mL (da 75 a 100 nmol/L). Questa incongruenza è, probabilmente, dovuta al fatto che vari studi hanno riscontrato differenze nei livelli sierici di 25(OH)D tra i vari gruppi etnici - per ragioni genetiche e ambientali.

L'intervallo di normalità suggerito dall'AIFA equivale a 20 e 40 ng/mL.