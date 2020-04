Prugne - Prugne Secche

In commercio, le prugne si trovano allo stato sia fresco che disidratato (famose sono le prugne secche californiane); in quest'ultimo caso la concentrazione dei vari nutrienti risulta nettamente superiore, mentre l' acqua , ovviamente, diminuisce in maniera significativa.

Le prugne sono i frutti del Prunus domestica, un albero appartenente alla famiglia delle Rosaceae, coltivato un po' in tutta Europa e negli Stati Uniti, soprattutto in California.

Proprietà fitoterapiche

Le prugne sono particolarmente note per la loro eccellente azione lassativa, apprezzabile già a dosi di 50-100 g. Tale effetto è legato alla presenza di acidi organici, zuccheri ad azione osmotica (anche non digeribili, come il sorbitolo) e ossifenisatina (impiegata in passato come farmaco lassativo).

Come si utilizzano le prugne secche lassative?

Se acquistate secche (disidratate) in veste di alimento lassativo, le prugne andrebbero lasciate in ammollo per una notte e assunte il mattino seguente insieme all'acqua residua; per esaltarne l'efficacia, si possono consumare insieme ad altri complementi naturali, come i semi di lino o di psillio (che rendono le feci più soffici e poltacee grazie all'abbondante presenza di mucillagini).

Per gli Sportivi

La prugna secca gode anche di proprietà toniche, depurative ed energizzanti, che la rendono utile nell'alimentazione dello sportivo.

La prugna fresca, invece, racchiude al suo interno molte sostanze ad azione antiossidante, come i fenoli e la vitamina C. Ottime, come abbiamo già visto, le concentrazioni di potassio, vitamina K e carotenoidi (retinolo equivalenti – provitamina A).