Prozis proteine: scopri l’assortimento di Prozis

Proteine in polvere Prozis: i vantaggi

Spesso la difficoltà nell'assunzione delle proteine è dovuta alla frenesia della vita quotidiana. Non è certo possibile portarsi dietro formaggio o carne e tirarli fuori all'occorrenza. Le proteine in polvere Prozis sono una soluzione comodissima per rispettare i propri piani alimentari, perché devi solo scioglierle in acqua e berle.

La quantità di proteine da assumere quotidianamente varia da persona a persona. La National Academy of Medicine americana ha stabilito la proporzione perfetta: 0,8 grammi per ogni chilogrammo di peso corporeo.

Ti basta fare una semplice moltiplicazione per sapere quante proteine assumere. Dopodiché scegli quelle più adatte su Prozis:

Real Whey Isolate con l'85% di proteine e BCCA (amminoacidi ramificati) presenti naturalmente

Whey Idro Isolate con 89 grammi di proteine, 5 grammi di creatine e 26 grammi di BCAA

Zero Whey Isolate con 85% di proteine e basso contenuto di grassi e zuccheri (senza aspartame, conservanti e coloranti artificiali), indicate per chi fa attività fisica in maniera regolare e desidera aumentare la massa muscolare

proteine della carne con più di 20 grammi di proteine a dose e aggiunta di estratto di stevia. Da assumere sotto forma di frullato o da aggiungere per la preparazione di torte, muffin, biscotti e così via

Xcess Thermo Whey integratore termogenico con 82% di proteine, vitamine B6 e B12, estratto di guaranà e di tè verde

Protein Juicy Prozis proteine destinate a chi non ama il sapore di latte tipico degli shake proteici. Si sciolgono come un succo e non contengono aspartame e zuccheri aggiunti. Disponibili nei gusti limone, mango e pesca, arancia e mela verde

Vuoi fare incetta di proteine per provarle? Utilizza un codice sconto Prozis. Devi solo incollarlo nel box apposito del tuo carrello e confermare l'acquisto. Prozis applica lo sconto direttamente al tuo totale da pagare. Potrai comprare a prezzo ridotto barrette, snack, proteine in polvere, cappuccino, mocaccino e caffellatte proteico.

Prozis proteine isolate: consigli di assunzione

Quando assumere le Prozis proteine? Puoi prenderle al mattino oppure dopo un allenamento quando i muscoli hanno bisogno di un bel pieno di energia. Se preferisci la seconda modalità, meglio assumere le tue proteine entro 30 minuti dalla fine dell'allenamento.

È la prima volta che usi le proteine? Allora, inizia gradualmente in modo da verificare se l'assunzione ti provoca problemi di digestione. Nel caso in cui la prova dia buoni risultati, puoi cominciare ad aumentare i quantitativi nei giorni successivi.