Proteine: struttura e funzione

Riepilogo fondamentale sugli amminoacidi

Le molecole proteiche sono polimeri (catene polipeptidiche) i cui monomeri prendono il nome di amminoacidi (AA).

Questi sono numerosi (>500), ma solo 20 sono rilevanti per il metabolismo umano e implicati nella sintesi proteica.

Tra questi, 8+1 sono detti essenziali (EAA) per l'adulto e per l'infante in quanto, pur essendo indispensabili all'elaborazione delle proteine, l'organismo umano non è in grado di sintetizzarli.

Devono pertanto essere forniti dall'alimentazione, tramite gli alimenti contenenti proteine di alto valore biologico (VB). Essi sono: l'istidina (solo per il bambino), la leucina, l'isoleucina, la valina, la lisina, la metionina, la fenilalanina, il triptofano e la treonina.

Le principali fonti animali di questi amminoacidi sono: pesce, uova, carne e derivati, latte e derivati.

Gli amminoacidi essenziali sono, inoltre, presenti anche negli alimenti di origine vegetale (legumi, cereali, frutta e verdura), ma mai in quantità e rapporto vicini a quelli delle proteine umane (valore biologico medio o basso).

Tutti i 20 AA hanno la stessa struttura fondamentale: in tutti è presente un gruppo carbossilico (-COOH) ed un gruppo amminico (C-NH2), legati a loro volta ad un atomo di Carbonio C. Gli altri due sostituenti di tale atomo di carbonio sono rispettivamente un atomo d'idrogeno, comune a tutti gli AA e un quarto gruppo che varia da un AA all'altro e ed è definito catena laterale (R).