Che benefici portano i cibi probiotici? Quando si devono assumere?

Come e quando si assumono i probiotici? Come assumere i Probiotici? Per garantire l'efficacia dell'integrazione con probiotici è anzitutto necessario scegliere correttamente il dosaggio , che prevede una singola assunzione giornaliera di circa un miliardo di unità .

, che prevede di circa . Un altro fattore determinante è il periodo di trattamento. Non ha senso seguire una terapia a base di probiotici per un arco di tempo inferiore a 20-30 giorni. Probiotici: quando è meglio assumerli? Quando si ricorre ai probiotici, è necessario assicurarsi che la barriera acida dello stomaco (difesa naturale dell'organismo contro i patogeni) non uccida i microorganismi, che ricordiamo vengono assunti per via orale. La maggior parte dei succhi gastrici viene secreta in corrispondenza dei pasti, pertanto è necessario assumere i probiotici a stomaco vuoto. Evitando quest'inconveniente aumentano le probabilità che i batteri raggiungano l'intestino crasso rafforzando la flora batterica fisiologica. Leggi l'approfondimento Probiotici: quali scegliere e come utilizzarli