Probiotici: Cosa Sono e Funzioni

Nel 1965 Lilly and Stillwell utilizzarono per la prima volta il termine probiotici per descrivere "sostanze secrete da un organismo, in grado di stimolare la crescita di un altro".

Dal momento che vengono in gran parte inattivati dai processi digestivi , i fermenti lattici contenuti negli yogurt commerciali, salvo diversa precisazione, non possono essere considerati a tutti gli effetti dei probiotici.

Probiotici e Salute

Ormai da qualche anno, i probiotici sono oggetto di un'intensa attività di ricerca, volta a scoprire nuovi ceppi batterici e ad indagarne i meccanismi d'azione e le proprietà salutistiche.

Il loro utilizzo è stato proposto, spesso con risultati incoraggianti, nel trattamento di svariate condizioni, patologiche e non.

Anche se molto rimane ancora da chiarire, sappiamo che l'effetto positivo sulla salute umana dipende, in prima istanza, dall'effetto inibitorio sulla proliferazione di patogeni a livello intestinale. Quest'attività viene espletata a vari livelli, riassumibili nei seguenti punti:

Competizione per i substrati energetici e per i siti di adesione alle pareti intestinali

Diminuzione del pH fecale, con acidificazione del contenuto intestinale

Produzione di molecole nutrienti per le cellule intestinali e in generale per l’organismo.

Vediamoli più nel dettaglio.

Competizione per i substrati energetici e per i siti di adesione alle pareti intestinali

I microrganismi probiotici competono con quelli dannosi sottraendo il loro nutrimento ed occupando i possibili siti di adesione alle pareti intestinali.

Diminuzione del pH fecale con acidificazione del contenuto intestinale

La fermentazione operata dai probiotici, in modo particolare da quelli appartenenti al genere Bifidobacterium, produce acido lattico e acidi carbossilici a corta catena che, in virtù della loro acidità, creano condizioni ambientali favorevoli per la crescita dei simbionti, ed ostili per la proliferazione dei patogeni. Si assiste, di conseguenza, a una diminuzione della flora ostile e dei suoi metaboliti tossici che, quando presenti in concentrazioni eccessive, favoriscono l'infiammazione della mucosa e ne alterano la permeabilità, con ripercussioni negative sulla salute dell'intero organismo. Tra questi metaboliti tossici ricordiamo:

Produzione di molecole nutrienti per le cellule intestinali e in generale per l’organismo a corta catena

Gli acidi grassi a corta catena (in particolar modo il butirrico), sono un ottimo nutrimento per le cellule della mucosa del colon e contribuiscono a migliorarne trofismo ed efficacia; tutto ciò si traduce in un migliore assorbimento delle sostanze nutritive a discapito di quelle tossiche.

Agli acidi grassi a corta catena prodotti dai probiotici vengono attribuite anche funzioni protettive contro le malattie infiammatorie intestinali.

L'acido butirrico, oltre a ridurre la proliferazione di patogeni e ad avere proprietà antiputrefattive, sembra possedere un effetto preventivo sullo sviluppo delcancro al colon.

La fermentazione della fibra alimentare operata dai probiotici origina anche alcune vitamine utili per l'organismo, in primis la B12 e la vitamina K.