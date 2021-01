Carie, Parodontite, Alitosi, Candidosi - Flora Batterica Orale e Probiotici

Carie e Flora Batterica Orale

La carie orale rappresenta l'erosione dello smalto dentale, che avviene in condizioni di aumentata acidità ad opera di batteri fermentativi acidofili (Streptococcus mutans ed alcuni Lactobacilli), in presenza di zuccheri semplici (glucosio, fruttosio, saccarosio ecc.); questa demineralizzazione avviene dunque grazie a batteri specifici e in presenza di zuccheri detti "cariogenici", provocando una riduzione della biodiversità del biofilm a favore dei patogeni ed a discapito dei benefici.

Shutterstock

La scelta di un probiotico adatto a far fronte a tale evento dovrà ricadere su un microrganismo capace di inibire la crescita dei batteri che fermentano gli zuccheri, attraverso competizione o tramite produzione preferenziale di alcali (capacità argininolitiche) che ne riducano l'erosione dentale.

Per questi motivi molti Lactobacilli possono non essere sempre la scelta ideale, poiché fortemente acidofili ed acidogenici; il loro numero aumenta nella saliva di individui che consumano molti zuccheri, per quanto questo non sia univocamente ritenuto dannoso.

Esistono diversi studi d'intervento a breve termine per l'uso di probiotici contro la carie in cui si somministrano per non oltre un mese dosi giornaliere di 107-109 batteri (L.reuteri ATCC 55730 e ATCC PTA 5289; L. rhamnosus LB21; L. paracasei GMNL-33 ecc.). Molto promettente è l'utilizzo di Lactobacillus ramnosus GG, in particolare nella combinazione con fluoro.

Sebbene i batteri siano essenziali per l'iniziazione dei disturbi del cavo orale, le interazioni del microbiota, fattori ambientali e dell'ospite, dieta, abitudini igieniche e stress fisiologici caratterizzano la suscettibilità individuale ai disturbi dentali e orali e la severità della progressione delle relative malattie.