Polisaccaridi: cosa e quali sono, funzioni e proprietà

La cellulosa costituisce lo scheletro delle fibre vegetali (parte legnosa e fibrosa di tutte le piante). Quella contenuta negli alimenti viene eliminata quasi per intero con le feci , alle quali conferisce volume e consistenza; solo gli animali erbivori possiedono gli enzimi per digerirla.

I polisaccaridi sono polimeri prodotti dall'aggregazione di più di dieci molecole di monosaccaridi. Quelli di maggiore importanza per la nutrizione sono l' amido , il glicogeno, la cellulosa , tutti costituiti da lunghe molecole di glucosio legate fra loro in modo diverso.

Proprietà dei diversi polisaccaridi

Tutti i polisaccaridi sono quindi carboidrati (o glucidi, o idrati di carboinio, o zuccheri) e di tipo complesso, ovvero formati da più unità monomeriche.

Rispetto agli oligosaccaridi - che vedremo sotto - i polisaccaridi sono organizzati in strutture più grandi e articolate - spesso ramificate. Questa caratteristica è resa possibile dalla presenza di più legami chimici diversi tra loro.

Come anticipato, nell'immaginario comune l'unico polisaccaride di "interesse nutrizionale" per l'uomo è l'amido; ciò perché si tratta della nostra sorgente dietetica di glucosio - quindi di energia - quantitativamente più abbondante.

Sul piano metabolico invece, assume grande importanza anche il polisaccaride glicogeno. Esso non viene assunto con la dieta, bensì sintetizzato a livello endogeno e stoccato come riserva di glucosio - soprattutto all'interno di fegato e muscoli. Il glicogeno epatico ha l'importante funzione di sostenere la glicemia, mentre quello muscolare serve come combustibile locale.

In realtà, anche se prevalentemente indigesti per l'uomo - vengono definiti anche polisaccaridi non disponibili - negli alimenti si trovano moltissimi altri tipi di polisaccaride.

Per gli organismi che li producono - sia vegetali, sia animali, sia fungini - questi possono assumere funzione strutturale o di riserva.

La nostra incapacità di digerirli - quindi di usarli a scopo energetico - dipende dal fatto che non possediamo gli enzimi specifici per scindere i legami chimici che li compongono.

Ciò non significa che siano tutti "inutili". Al contrario, molti tipi polisaccaridi non disponibili fungono da fibra alimentare (necessaria per il benessere intestinale) ed assumono quindi anche un ruolo prebiotico. Sono sazianti, modulanti l'assorbimento e vengono impiegati nell'industria alimentare e in cucina come additivi - più spesso addensanti o gelificanti acalorici.