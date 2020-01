I pinoli sono i semi commestibili prodotti da alcune Specie di pino ; tra queste, la più nota è Pinus pinea, anche detta pino "domestico" o "comune". I pinoli sono dunque una parte della pigna, o meglio, dello strobilo; questo, altro non è che uno "pseudo-frutto" finalizzato a proteggere e a propagare i piccoli semi della pianta nell'ambiente; tali semi, detto appunto pinoli, si annidano tra le scaglie legnose delle pigne e trovano ulteriore protezione nel guscio che li avvolge. Le mandorle di questi semi rappresentano i "pinoli propriamente detti" che (oltre ad essere un comunissimo prodotto di raccolta selvatica) si possono acquistare al supermercato già sgusciati e in pratici sacchettini.

Caratteristiche Nutrizionali dei Pinoli

Come gli altri semi oleosi (frutta secca), anche i pinoli sono alimenti di origine vegetale estremamente energetici.

Le calorie provengono essenzialmente dai lipidi, dei quali sono particolarmente ricchi (50% del peso di un pinolo secco). Totalmente privi di colesterolo, i pinoli contengono invece elevate quantità di trigliceridi, rispettivamente formati da acidi grassi prevalentemente insaturi. Tra questi, a tutto vantaggio dell'aspetto metabolico, si evince un OTTIMO apporto di acido linoleico (un polinsaturo essenziale con funzione ipocolesterolemizzante).

I pinoli vantano anche un buon tenore proteico (30% del peso), caratterizzato da un pool di amminoacidi che ne determina un valore biologico tutto sommato discreto; gli amminoacidi prevalenti sono: acido glutammico, arginina e acido aspartico, mentre l'amminoacido limitante è la lisina. Interessante ricordare che, all'interno dell'organismo umano, l'arginina è considerata il principale precursore di ossido nitrico, ovvero una molecola in grado di ottimizzare la dilatazione fisiologica dei vasi sanguigni (da qui le speculazioni commerciali sulla presunta utilità degli integratori di arginina nel trattamento di ipertensione e disfunzione erettile).

I pinoli sono anche una grande fonte di fibra alimentare (4,5% del peso) anche se, come specificheremo di seguito, le relative porzioni di consumo (ridotte) ne ridimensionano gli apporti nutritivi. La quantità di glucidi, invece, non incide di molto sull'apporto energetico totale dell'alimento.

Per quel che concerne il profilo salino, dalla tabella sottostante si evince che i pinoli sono ricchi di ferro e fosforo; da altre fonti, pare che non deludano anche le concentrazioni di manganese, potassio, zinco e rame.

In merito alle vitamine, nei pinoli si apprezzano soprattutto i tocoferoli (vit. E), che donano al seme preziose caratteristiche antiossidanti. Degni di nota anche i livelli di tiamina (vit. B1), riboflavina (vit. B2) e niacina (vit. PP).

Ideali per gli sportivi, i pinoli andrebbero invece consumati con MOLTA parsimonia dai soggetti in sovrappeso, poiché 100g di semi essiccati apportano circa 600Kcal.

I pinoli possono rappresentare un toccasana per migliorare il profilo lipidico dei malati di ipercolesterolemia e, vista la notevole presenza di arginina, potrebbero anche avere una certa utilità all'interno della dieta contro l'ipertensione. Sono inoltre indicati per il soggetto in accrescimento, in gravidanza (purché si possa escludere totalmente l'allergia alimentare) ed in varie condizioni caratterizzate da astenia (alcuni ipotizzano che i pinoli abbiano anche una funzione energizzante indipendente da quella calorica). In allattamento, invece, non sono particolarmente indicati, poiché responsabili di una leggera alterazione gustativa del latte materno. Inoltre, sebbene la loro assunzione dovrebbe aumentare l'apporto di acidi grassi essenziali nel latte, per tutela dell'infante è bene escludere dalla dieta della nutrice gli alimenti potenzialmente allergizzanti (gruppo del quale i pinoli fanno parte).



In linea generale, il consumo di questi piccoli semi oleosi (attualmente marginale) andrebbe comunque rivalutato; ciò NON significa che debbano essere inseriti nell'alimentazione consuetudinaria a porzioni elevate (tenendo anche in considerazione il costo elevato, circa 45 o 90€ al kg, in base alla provenienza); semplicemente. i pinoli possono risultate un'ottima alternativa alle più comuni: noci, noci pecan, mandorle, nocciole, pistacchi, arachidi ecc.

La porzione media di pinoli corrisponde a circa 1 cucchiaio al dì, ovvero pressappoco 60kcal.